Vous manquez d’idées pour votre déguisement d'Halloween ? Marion Cameleon, maquilleuse professionnelle, vous explique comment réaliser un maquillage de sirène très facilement à l’aide de ses deux palettes de fards à paupières en collaboration avec Sephora Collection. Mais avant de vous lancer, on préfère vous avertir : vous ressemblerez plutôt à Ursula qu’à Ariel. Il faut bien (se) faire peur !

Travailler son teint en reproduisant les caractéristiques de la sirène

La base du maquillage, c'est le teint. Marion le fait en bleu mais vous pouvez faire une sirène de la couleur que vous désirez grâce à un fond de teint coloré ou avec de la peinture pour visage.

Pour être une vraie sirène oubliez vos poumons et cachez vos pores, il vous faudra des branchies et des écailles. Pour les écailles, l’influenceuse détourne des collants en résille pour en faire des sortes de pochoirs. Dans son tutoriel pour 20 Minutes, elle colle un collant sur son front et ses tempes et passe son fard blanc par-dessus. Pour les branchies, elle dessine trois lignes noires assez irrégulières au niveau des joues. Elle conseille de venir dégrader le noir avec un bleu ciel en bas des branchies pour apporter de la profondeur. Et pour plus de relief, elle n’hésite pas à faire un trait blanc au-dessus de chacune d’entre elles.

Au niveau ses sourcils, ne vous prenez pas la tête, coloriez-les avec un fard bleu un peu plus foncé que la couleur du teint pour les fondre totalement au look.

Avoir des yeux mystérieux et une bouche sombre

Sur les yeux, Marion Cameleon se sert d’un fard bleu ciel qu’elle estompe dans le pli de paupière ainsi que sur son ras-de-cils inférieur. Et toujours avec le même fard, elle reproduit la forme d’un trait d’eye-liner dans le coin externe de l’œil. Puis, elle repasse sur ces mêmes zones avec un bleu marine afin d’intensifier la profondeur et le côté mystérieux du regard. Sur la paupière mobile, elle pose avec son doigt un fard blanc pailleté qui correspond à la teinte « hilarant » de sa palette. En touche finale esthétique, elle colle des strass argentés autour des yeux.

Quant à la bouche, on peut tracer les contours de lèvres avec un crayon noir quelconque, qu’on va fondre avec un rouge à lèvres bleu foncé plus au centre. Si on n’a pas de rouge à lèvres bleu, on peut le remplacer avec un fard de cette couleur.

Compléter son look avec quelques accessoires

Le maquillage est unisexe, donc on l’adapte à sa guise. La maquilleuse a finalisé son look avec une perruque lisse et blonde, une paire de faux cils très fournie pour compléter le maquillage des yeux et ajouter un aspect beaucoup plus dramatique au maquillage.

Et si vous voulez aller jusqu’au bout du jeu, complétez avec des lentilles blanches et opaques, qui vont apporter un aspect beaucoup plus effrayant à votre look final. A vos pinceaux !