Qui a envie de passer Halloween en t-shirt ? Les festivités ont commencé à Disneyland Paris, mais la météo invite plus à siroter un cocktail au bord de mer que boire un chocolat chaud sous un plaid. Pourtant, les visiteurs sont au rendez-vous pour le lancement de cette saison Halloweenesque. Les équipes du parc, sous la houlette de Louise Kriouche, metteuse en scèn ont encore une fois rivalisé de créativité pour nous faire trembler… de peur et de plaisir.

Des méchants pas si… méchants

Cette année, les méchants sont à l’honneur sur le parc. Vous pourrez croiser, Capitaine Crochet, Jafar, la sorcière de Blanche-Neige, Cruella, Gaston et leurs autres camarades diaboliques. Comme l'année dernière, les Vilains ont leur moment de gloire peu avant le spectacle nocturne Disney Dreams !, du côté du Château de la Belle au Bois Dormant avec le Crépuscule avec les Méchants Disney. Mais comme le dit Louisa Kriouche, « à Disney les méchants ne sont pas méchants, ils font des bêtises et des farces ». Si vous préférez la magie de Disney aux esprits diaboliques, ne vous inquiétez pas. Mickey, Minnie et leurs amis prennent possession de la cavalcade et nous offrent des danses endiablées.

Cette année, Disneyland Paris n’organisera pas de soirée spéciale le 31 octobre, mais joue les prolongations avec une fermeture à 23 heures. Pour cette journée, « on va inviter nos visiteurs à innover, à nous montrer leur créativité Halloweenesque et à venir costumés », s’enthousiasme Louisa Kriouche.