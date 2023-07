L'inflation touche tous les domaines, même Disneyland Paris. Ce mardi, le parc à thème de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) a présenté ses nouveaux pass annuels sur les réseaux sociaux, et c'est peu dire que la réaction des fans a été tranchante.

Depuis de nombreuses années, ces pass annuels permettent l'entrée « gratuite » dans le parc ainsi que des avantages tels le parking gratuit, des remises dans les boutiques, les restaurants et hôtels, des places VIP et de nombreux autres « bonus » en fonction de la formule d'adhésion.

Les fans ne cachent pas leur colère sur les réseaux sociaux - Capture d'écran Twitter

Plus cher pour moins

Et si ces avantages évoluent d'année en année, la nouvelle mouture ne plaît pas, mais alors pas du tout aux habitués des abonnements. « Nan mais sérieux, à ce niveau, ce n'est plus du f**tage de g**le... c'est de l'art !!! », commente un twitto nommé Chronique Disney. Et ce commentaire n'est qu'un parmi des centaines d'autres sur les réseaux sociaux. L'ire des fans est telle qu'ils sont nombreux à appeler au boycott du parc à thème.

Disponible à partir du 19 juillet, la nouvelle gamme se sépare en trois catégories : « bronze », « silver » et « gold ». Premier problème : les prix ont augmenté quand les avantages ont connu un sérieux coup de rabot. Ensuite, le pass « bronze », à 289 euros, ne permet qu’un accès de 170 jours par an au parc, un accès au parking et... c'est tout. Pour se voir les portes ouvertes tous les jours de l'année, il faut se délester de 699 euros par an pour obtenir le pass « Gold » qui ne propose « que » 15% de réduction en boutique. C'est plus que le pass « silver » qui n'en offre que 10% mais qui n'offre ni « photopass », ni « l'heure de magie en plus ».

Disneyland jette de l'huile sur le feu qu'il a allumé

Et parce que la pilule n'était déjà pas assez dure à avaler, Disneyland, en communiquant ses nouveaux tarifs, s'est enorgueillié sur sa page officielle Facebook d'avoir écouté ses fans pour élaborer ses nouvelles formules : « Nous avons écouté avec attention vos remarques afin d'élaborer une nouvelle gamme et vous apporter ainsi une expérience de visite tenant compte de vos attentes les plus importantes. »

Le message de Disneyland Paris ne passe pas auprès des fans. - Capture d'écran du compte Facebook de Disneyland Paris

Contacté par 20 Minutes, le parc n'a pas souhaité réagir à la polémique. Toutefois, un porte-parole a confié que le nouveau programme Disneyland Pass vise à offrir « une meilleure expérience à tous nos visiteurs » et que les avantages offerts avaient été adaptés en priorisant ce que les visiteurs apprécient le plus, comme le stationnement gratuit maintenant inclus dans chaque pass. Pas sûr que cela suffise à calmer les ardeurs des fans.