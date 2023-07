Vous rêvez d’écouter Coco vous jouer un air mexicain sur sa guitare ? Vous vérifiez chaque soir si Bob Razowski est caché sous votre lit ? Disneyland a peut-être exaucé vos souhaits avec Together, son nouveau spectacle présenté exclusivement dans le parc de Marne-la-Vallée.

Avec une scène recouverte de LED du sol au plafond, des décors gigantesques et plus de 70 artistes sur scène dans une succession de tableaux autour des personnages iconiques des films Pixar, le parc de loisirs mise gros avec ce spectacle immersif destiné aux petits comme aux grands et qui sera joué plusieurs fois par jour tout au long de l’année dans le Studio Théâtre du parc Walt Disney Studios.

Une actualité qui tombe à pic alors qu’Elementaire, le dernier film Pixar est toujours visible dans les salles mais aussi en pleine polémique autour des nouveaux tarifs et avantages des pass annuels.