A peine son 30e anniversaire célébré, Disneyland Paris fait à nouveau l’événement avec l’ouverture mercredi de l'Avengers Campus, un nouveau land consacré aux super-héros et super-héroïnes Marvel. Il est la première étape d’une extension du parc Walt Disney Studios, avec également des zones consacrées à Star Wars et La Reine des neiges d’ici 2025. Pour l’inauguration de ce « campus » le 9 juillet, Disney a vu les choses en grand et en stars, avec la présence de Brie Larson alias Captain Marvel en personne, ainsi qu’Iman Vellani et Pom Klementieff, interprètes respectives de Miss Marvel et Mantis. Côté business, le nouveau big boss de The Walt Disney Company, Bob Chapek, avait également fait le déplacement. Et le parc en lui-même, les attractions ?

Le Marvel Theme Park Universe

Il faut savoir qu’à l’instar du Marvel Cinematic Universe au cinéma et à la télé, Disney veut créer un « Marvel Theme Park Universe » pour ses Avengers Campus à travers le monde, et pour l’instant en Californie, à Hong Kong et maintenant à Paris. Dans cet univers partagé et parallèle au MCU, pas de Blip, pas de Endgame, et donc un Tony Stark bien vivant, à l’initiative de ces campus pour recruter de nouveaux super-héros et super-héroïnes. Le décor reprend le look bleu métallisé de la tour Avengers, avec, comme tout bon parc Disney, ses boutiques bien placées, ses restaurants thématisés, ses personnages en costumes et ses attractions. Deux pour l’instant.

Attrapez tous les Spider-Bots !

La première, Avengers Assemble : Flight Force, reprend en fait le Rock 'n' Roller Coaster d’Aerosmith, mais aux couleurs d’Iron Man et Captain Marvel. En revanche, Spider-Man W.E.B. Adventure est une attraction 100 % inédite et invite les visiteurs et visiteuses aux portes ouvertes de la Worldwide Ingeneering Brigade, une entreprise spécialisée dans les nouvelles inventions. Comme les Spider-Bots, araignées robotiques à tout faire quoiqu’un peu capricieuses. Elles se mettent ainsi à se démultiplier et à tout bouffer, et c’est à vous, guidé par Spider-Man, sous les traits de Tom Holland, de les attraper. Comment ? En lançant des toiles d’araignée !

En effet, une fois installé dans un véhicule et les lunettes 3D posées sur le nez, vous pourrez lancer des toiles d’araignée virtuelles avec les mains grâce à une reconnaissance gestuelle efficace et précise. Quatre décors et en fait écrans se succèdent, et il faudra sûrement s’y reprendre à plusieurs fois tellement le rythme est effréné et les explosions nombreuses. Au bon souvenir du Fastpass remplacé par les Disney Premium Access. Une attraction sans limite de taille ou d’âge.

Super marketing

Mais Disney va plus loin, peut-être trop loin. Une fois Spider-Man W.E.B. Adventure terminée, vous sortez dans la boutique Mission Equipment, où sont à vendre des jouets Spider-Bots, forcément, mais également les WEB Power Bands, un gant qui donne les mêmes « pouvoirs » que Iron Man, Doctor Strange ou Spidey mais surtout qui interagit avec l’attraction. Ce ne sont plus seulement des toiles d’araignée que vous lancez mais des lasers répulseurs ou des portails mystiques selon le modèle acheté à 70€ (40€ la base + 30€ par super-héros). Pour devenir super-héros, mieux vaut donc déjà être super riche.