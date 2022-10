Ils se font appeler « les Oreilles jaunes ». Abonnés du pass Disney illimité depuis plusieurs années, ces grands fans de l’univers sont de plus en plus déçus du service laissé par le célèbre parc d’attractions, situé à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne). Pour cause, leur abonnement - de plus en plus coûteux - s’avère de moins en moins disponible à la réservation.

Sur Facebook, ils se sont même réunis dans un groupe privé où ils échangent leurs déceptions, leurs remarques mais aussi quelques conseils. « Pass annuel depuis quinze années, dégoûtée de l’évolution et de la prise de décision chez Disney. Mon taux de fréquentation était au moins une fois par semaine et là, il a littéralement chuté », regrette une fan. Ce samedi, les abonnés ont même décidé de se rejoindre devant le parc autour d’une manifestation « calme et pacifiste » pour montrer leur mécontentement. Du côté de Disney, interrogé par 20 Minutes, le nouveau système de réservation reste complètement justifié.

Il fait partie des initiateurs de la marche ce samedi. Sur sa chaîne YouTube, Gérôme Henriey (alias Gérôme en live) a lancé il y a quelques semaines un sondage sur ses réseaux sociaux : « Êtes-vous satisfait du programme de réservation de vos passeports annuels chez Disneyland Paris ? ». Auprès de 20 Minutes, le vidéaste se souvient de sa surprise face au très grand nombre de réactions à cette question. « Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait un vrai problème », souligne Gérôme Henriey qui avoue « avoir conscience qu’il y a des soucis bien plus graves dans la société ». « C’est juste un problème de confort, admet ce dernier. Mais ça n’empêche pas : Quand on dépense une telle somme pour un passeport annuel, on aimerait pouvoir l’utiliser comme bon nous semble ».

Pour mieux comprendre leur colère, il faut revenir à ce petit ticket d’or pour les fans de Disney, autrement appelé « le pass annuel infinity ». Pour la coquette somme de 500 euros, il promet à ses abonnés « 365 jours d’accès aux parcs Disney », nous dit le site qui indique également : « Sous réserve de disponibilité et dans la limite de trois réservations de visites simultanées ». Il y a bien évidemment des tarifs moins chers, comme « le pass Discovery » à 229 euros qui réduit le nombre de jours d’accès à 150 jours par an.

Des demandes, mais pas d’offres

Alors qu’est-ce qui capote chez Disney ? Depuis quelques mois, les fans et abonnés des différents pass remarquent des réservations de moins en moins accessibles… malgré ce qu’ils déboursent pour un accès qui se dit « illimité ». Comme un étrange remake de l’abonnement TGV Max de la SNCF, Disney semble à son tour avoir flairé l’astuce pour se faire le plus d’argent possible sur le dos des abonnés.

Pour certains fans historiques, comme Gérôme Henriey, ce nouveau système de réservation aggrave un problème déjà présent : celui de la hausse des tarifs chez Disneyland Paris. « Je suis passeport annuel depuis 2004. A l’époque, j’avais acheté mon premier pass au prix de 89 euros et cela me permettait d’accéder au parc 325 jours par an. Au fur et à mesure des années, les offres des passeports annuels ont évolué jusqu’à 2017, où ils ont complètement changé l’offre. La gamme de prix a complètement explosé ».

Des quotas supplémentaires

Pour Gérôme, tout a vraiment changé avec l’arrivée du Covid-19. A l’été 2020, la réouverture post-crise sanitaire oblige le parc à revoir ses conditions d’entrée et met en place un système de réservation pour accéder aux parcs… Ce qui n’existait pas auparavant. Surprise, ça fonctionne bien et le parc décide de garder ce fonctionnement. Dans les bureaux de Disneyland Paris, un porte-parole assure : « Cela nous aide à gérer la fréquentation afin d’offrir à tous nos visiteurs une expérience unique, y compris nos détenteurs de pass annuels. »

Du côté des fans, ce système de réservation est légitime… Mais beaucoup ne comprennent pas son fonctionnement. Comment expliquer qu’il n’y ait plus de places disponibles pour les abonnés du Pass alors que des billets sont toujours ouverts à la billetterie sur la même journée ? « On essaye de satisfaire tout le monde », répond Disney, qui tente de rassurer : « Un système de liste d’attente leur permet également de s’inscrire à une date qui ne propose plus de disponibilités, pour pouvoir s’enregistrer automatiquement en cas d’éventuels désistements ou nouvelles places disponibles ».

Un renouvellement du pass ? Non merci

Des manques de disponibilité qui obligent donc certains abonnés à payer en plus, comme nous raconte Jean-Claude, également abonné. « En cette période de forte affluence, Disney bloque les accès aux pass annuels prétextant que le parc est plein mais en parallèle, il est toujours possible d’acheter des billets plein tarif pour y accéder. D’ailleurs, ils ne se privent pas de nous conseiller d’acheter des billets… Ce qui veut dire payer deux fois l’entrée ».

Pour Gérôme comme pour d’autres, si Disneyland Paris ne fournit pas des améliorations sur son service de réservations, il sera peut-être temps de renoncer à un nouvel abonnement illimité. « Si demain, ils nous disent : nous arrêtons les passeports annuels, nous comprendrons parce qu’aujourd’hui nous ne sommes plus considérés comme tel », regrette Gérôme, qui demande à l’entreprise de fournir plus de précisions sur ses conditions générales de ventes.