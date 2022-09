« Disneyland Paris ferme définitivement ses portes le 7 janvier 2023 », peut-on lire sur plusieurs publications, notamment sur TikTok. Une nouvelle qui affole les Français, qu’ils soient petits ou grands. Dans la vidéo, vue plus de 34.000 fois, figure une capture d’écran d’un article publié sur Yahoo le 13 août 2022. On y lit : « Disneyland Paris a annoncé la fermeture définitive de ce lieu pour le 7 janvier 2023. »

@ibraax94 Pk Disneyland Paris vas fermer wsh ???😱😭 ♬ Originalton - julina

Dans les commentaires, c’est la panique : « Attendez, il faut d’abord que j’y aille au moins une fois avant que ça ferme. » D’autres déplorent : « Je n’ai jamais eu le temps d’y aller, c’est vraiment dommage. » Ils peuvent déplorer cette fermeture, puisqu’il n’y a aucun autre parc Disney en Europe. Mais encore faudrait-il que cela soit vrai…

FAKE OFF

Rassurez-vous, vous pourrez continuer à profiter des attractions et du décor féerique du parc francilien, même après le 7 janvier 2023. S’il a connu une légère baisse de fréquentation à la suite de l’épidémie de Covid-19, les visiteurs ont à présent retrouvé le chemin de Disneyland.

Lorsque l’on clique sur l’article présenté dans la vidéo TikTok, on s’aperçoit rapidement du quiproquo : « Le campus de Disneyland Paris s’apprête à opérer un changement majeur, en fermant l’un des lieux les plus importants dans Disney Village, pour lancer un chantier de rénovation complète au cœur de Disney Village. » Et de poursuivre en annonçant « la fin du très célèbre Planet Hollywood, au profit d’un autre restaurant ».

Le restaurant a ouvert ses portes en 1996, et n’a cessé de faire rêver les visiteurs avec ses décors de films mythiques comme Star Wars ou Terminator. Il ne s’agit donc pas de la fermeture de la totalité du parc, pas d’inquiétude. Certains internautes n’en sont pas moins déçus. Une collection commémorative a même été lancée. L’article note également que le Planet Hollywood n’est pas le seul fermer ses portes. Disneyland Paris a également annoncé « la fermeture du Wild West Show et du café Mickey ».