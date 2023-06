Le Feu et l’Eau peuvent-ils s’aimer ? C’est un grand « oui » que répond Peter Sohn pour Elémentaire, nouvelle production Pixar présentée successivement aux festivals de Cannes et d’Annecy. Flam (doublée en français par Adèle Exarchopoulos) et Flack (à qui Vincent Lacoste prête sa voix) vont avoir du mal à avouer leur tendresse à leurs familles respectives.

Cette comédie romantique (la première « rom com » des studios Pixar) est une ode à la diversité, qui montre à quel point des différences qu’on pourrait croire insurmontables peuvent se révéler enrichissantes pour toutes les personnes concernées. « Il s’agit un peu de l’histoire de mes parents », confie le réalisateur du Voyage d’Arlo à 20 Minutes. « C’est un peu ce qui se passe dans notre studio où la diversité est très importante et où la création est une affaire collective », ajoute Pete Docteur, réalisateur de Là-haut, Vice-Versa et Soul, devenu directeur artistique de Pixar.

Animer les éléments (feu, eau, terre et air) n’a pas été une mince affaire pour l’équipe de Peter Sohn. « Il a fallu faire des choix, reconnaît-il et nous avons fait celui de mettre l’accent sur la relation entre nos personnages plutôt que de multiplier les scènes d’action. » Les expressions des héros comme leurs textures sont sublimes permettant de faire partager les sentiments d’une flammèche pétillante et d’une goutte d’eau hypersensible.

« Il ne faut surtout pas que les spectateurs, surtout les plus jeunes puissent imaginer le boulot qu’implique la fabrication de nos films, déclare Peter Sohn. Nous préférons qu’ils se concentrent sur les valeurs d’acceptation et de tolérance que nous voulons faire passer. » L’un n’empêche pas l’autre : c’est élémentaire, mon cher Peter Sohn.