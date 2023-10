« C’est si bon d’être méchant », chantent-ils en chœur. « C’est si bien d’aimer les Villains », pourrait-on leur répondre en chanson. Eux, et elles, ce sont les Cruella, Scar, Maléfique, Jafar et autres Madame Mim, à savoir les méchantes et méchants de l’univers Disney. Alors que Disney Company fête ses 100 ans, on constate sans peine que Mickey et ses amis ont une sacrée concurrence du côté des « antagonistes », comme on dit si on est versé dans l’analyse littéraire, ou les « Villains » si on pratique l’anglicisme.

« Là, Halloween approche, donc nous les mettons beaucoup en avant, mais même à Noël ou le reste de l’année, les méchants sont hyper vendeurs, confirme José Madrigal, vendeur à la boutique Archi Chouette, à Lyon. Il y a les classiques peluches et jouets à l’effigie des vilains, mais on a aussi des jeux qui les mettent en scène, comme le Monopoly spécial Villains. Le meilleur exemple, c’est la gamme Villainous, un jeu de société à succès avec plein de suite et extensions où on incarne tous les méchants de Disney. Chaque personnage a une façon de jouer, et de gagner, et donc chaque joueur a son "vilain" fétiche. J’en vends très souvent… »

Un selfie avec le Capitaine Crochet

En ce mois de célébration de l’anniversaire de Disney, même le parc Disneyland Paris accueille à bras ouverts les méchants dans sa parade. Bien sûr, la saison d’Halloween est particulièrement propice à la chose, mais même sans citrouille, le Capitaine Crochet et ses copains vilains sont des stars du parc d’attractions.

« Nos visiteurs sont très attachés à nos méchants, confirme Louisa Kriouche, show designer - on dit aussi metteuse en scène ou maîtresse de cérémonie-, à Disneyland Paris. Que ce soit dans les parades ou les meet & greet, où l’on peut se prendre en photo avec les personnages, le succès est là. Nous utilisons ces personnages pour créer une atmosphère différente. Ce n’est pas vraiment de la peur, ni du danger, mais plutôt de l’humour, de la malice… Le personnage de Loki, frère de Thor, est intéressant pour cela. Il est complexe et les visiteurs l’aiment pour ça, il n’est pas seulement méchant. »

Apprivoiser la Maléfique en nous

Le dieu de la malice de l’univers Marvel, également dans le giron Disney, est emblématique de ces personnages que le studio a choisi de développer. Loki a ainsi sa série à lui sur Disney+, tout comme Maléfique, la méchante sorcière de La Belle au bois dormant, a eu droit à son film en 2014. Plus récemment, en 2021, c’est Cruella, la méchante spéciste des 101 Dalmatiens qui voit son origin story (l’histoire de sa vie avant le film qui l’a rendu célèbre) racontée dans un film avec Emma Stone. La suite est en préparation… Et dans l’univers Star Wars, Disney a même consacré une série autour de Boba Fett, « méchant » adoré des fans, que l’on croyait mort…

Hadès, personnage star du film « Hercule » - Disney

Ces nombreux projets Disney autour des méchants démontrent que l’intérêt des fans est financièrement prometteur. Mais pourquoi allons-nous vers les méchants ? Pourquoi les enfants sont-ils fascinés par la Bête plutôt que la Belle ? Pourquoi Hadès a plus de fans qu’Hercule ? Pourquoi la fourberie de Hans fait plus battre nos cœurs que la Reine des neiges ?

Jafar, Scar et Ursula… Des personnages pour grandir

« Les antagonistes, dans les films et livres pour enfants, ont pour fonction de créer une tension dramatique, bien sûr mais surtout d’éclairer le méchant qui est en nous, expose Pierre Faucheux, psychologue pour enfants au CMP de Viroflay. Etre spectateur, effrayé mais fasciné, de méchancetés, de coups bas, de sadisme ou de cruauté, c’est une façon d’apprivoiser nos pulsions. Les enfants s’en servent pour mieux comprendre leurs émotions jugées négatives. Mais ces personnages, dont les plans sont voués à l’échec et tournés en dérision, permettent aussi aux enfants de se dédouaner, de se trouver des excuses… C’est très intéressant comme processus quand l’enfant décrit son méchant préféré comme une part de lui étrangère à lui-même… »

Emma Stone interprète une jeune Cruella dans le film éponyme - Disney+/Moviestore

Mais les sombres abîmes de la psyché enfantine (excellente idée de déguisement d’Halloween d’ailleurs…) ne suffisent pas à expliquer le succès des méchants Disney. Laura, libraire à la Fnac et cosplayeuse amoureuse des sorcières Disney, a une explication toute simple : « Ce sont les meilleurs personnages ! Les méchants sont souvent mieux écrits, soit plus marrants soit plus intelligents que les héros. Ils ont des motivations, un passé, un objectif… Bref, tout ce qui fait qu’on s’identifie à un personnage. Les gentils sont souvent plus fades. Et même avec les dessins, les héros sont faits pour être représentatifs du plus grand nombre. Sans excentricité ni particularité franche. Alors que les méchants ont des traits distinctifs, des silhouettes ou des profils exagérés, marquants… »

Dans une galaxie proche, très proche

Dans le monde post-moderne de surexploitation des franchises culturelles, Disney a bien compris qu’il y avait là un joli coup à jouer, notamment pour conserver l’intérêt des fans vieillissants… « Il n’y a pas que les enfants qui aiment les méchants, explique Lionel Mallet, professeur d’économie des médias et fan des films Disney des années 1990. Créer une suite à un film culte autour d’un méchant permet de ramener à l’univers Disney les adultes et les vieux fans. Mais créer une fiction autour d’un personnage perçu comme méchant, même avec de l’humour ou une approche psychologisante - où l’on va expliquer comme le méchant l’est devenu-, c’est anxiogène. Le monde des méchants est un monde plus sombre, où il y a moins de certitudes. C’est pour cela que Disney cherche depuis plus de dix ans à créer et étendre un univers connu et rassurant, grâce à l’acquisition d’autres franchises comme Pixar, Marvel ou Star Wars. »

Avec ces acquisitions, Disney a encore étendu, presque à l’infini, son catalogue de méchants emblématiques. On n’a pas fini d’aimer être vilains.