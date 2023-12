Cardigans, bérets, et pantalon droit : l’année 2024 annonce le grand retour du style des grands-parents selon les prédictions de Pinterest. Le réseau social tendance, connu pour être LA référence en inspiration pour la Gen Z avec son flot continu de photos, révèle ses prévisions sur les tendances de 2024 dans un communiqué de presse. En scrutant les recherches populaires en cette fin d’année, Pinterest prédit un engouement croissant pour ce style rétro qui risque de faire sensation. Et devinez quoi ? Des icônes influentes, comme le rappeur Tyler, The Creator, avec sa marque de vêtements Golf Le Fleur, ont déjà adopté cette tendance qui mélange à la perfection le vintage avec le streetwear dans un style coloré avec de matières tels que le velours côtelé et des accessoires comme le béret. Une véritable déclaration de style qui rend hommage au charme indémodable du troisième âge. Prêt à adopter le look grand-parent en 2024 ?

Les cardigans, pull sans manches et veste de costume

Le look de « grand-père », tel que perçu par la Gen Z, se dévoile à travers trois pièces incontournables qui séduisent les adeptes de cette tendance : le cardigan en laine coloré et boutonné, le pull sans manches orné d’un petit blason, et la veste de costume oversize. Ces trois hauts, emblématiques du style vintage, donnent l’impression que les jeunes réinventent les vêtements de leurs grands-parents.

Selon les données récoltées par Pinterest sur deux années, les termes « streetwear vintage » ont connu une hausse d’intérêt et de recherche de 55 %. Mixtes, décontractés et souvent colorés, ces articles s’associent volontiers à des tenues streetwear, comme un polo porté sous le cardigan, un t-shirt blanc simple sous le pull sans manches, ou un jean basique avec la veste de costume.

Le retour du béret

La tendance du « Grand-père », prédit comme la tendance mode de 2024 par Pinterest avec une hausse de plus de 65 % des recherches mondiales de juillet 2018 à juin 2023 sur l’application, ne saurait être complète sans un couvre-chef. Casquette en velours, chapka avec visière, cagoule, tout y est, mais un accessoire se démarque : le béret. Adopté par des célébrités adepte de la mode, telles que le joueur de foot de l’équipe de France Jules Koundé, le béret est une pièce phare de la tendance adoptée par les plus audacieux qui veulent suivre le « style grand-père », qui enregistre également une hausse de recherche de 60 %. Lacoste a saisi l’occasion avec une collection de bérets devenue best-seller, qui a su séduire les fans de cette mode décontractée et rétro chic qui deviendra bientôt très populaire selon les prédictions de Pinterest.

Associée à un renouveau d’intérêt pour les accessoires tels que la broche, les bagues, ainsi que des matières raffinées comme le velours pour les pantalons ou les vestes, et les classiques pantalons marron, la tendance des « Papys cool », adoptée par la Gen Z, promet une version fusionnant le chic et le confort du streetwear pour l’année 2024. Cette évolution du dressing de papi est fortement anticipée, avec la garantie de Pinterest, qui a déjà vu ses prédictions précédentes atteindre un taux de réalisation de 80 % pendant quatre années consécutives.