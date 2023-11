A l’école de la « Dark Academia », les looks sombres sortent de l’ombre

Après Halloween, les esthétiques sombres sortent de l’ombre. C’est le cas de la « Dark Academia » qui puise non seulement son inspiration dans le style gothique, mais aussi dans le style preppy des uniformes d’étudiants britanniques, les vieux bouquins romantiques, les crânes décoratifs, les cartables en cuir usés…

Ce look est loin de déplaire aux internautes puisque le hashtag #darkacademiaoutfits cumule pas moins de 120 millions de vues sur TikTok, pendant que #darkacademia, a déjà franchi la barre des 5 milliards de vues.

Les esthétiques gothiques reviennent en 2023

L’engouement de ces tendances sombres est certainement lié à la popularité des séries à succès comme Mercredi, ou encore Les Nouvelles Aventures de Sabrina, qui englobent bien les caractéristiques de l’esthétique. Née sur le réseau social Tumblr, « Dark Academia » évoquait initialement un genre littéraire dont l’histoire se déroule dans les milieux académiques. Mais le genre prend une tout autre signification avec TikTok, devenant un exutoire pour les étudiants confinés en raison de la pandémie. Les uniformes d’élèves britanniques ainsi que les vieux romans du XXe siècle, et la décoration des bibliothèques universitaires, ont connu un regain de popularité auprès de la génération Z. Et si aujourd’hui la fermeture des écoles est révolue, le style « Dark Academia », bat son plein.

Adopter le look « Dark Academia »

Pour incarner la tendance « Dark Academia », il suffit de mêler des pièces d’inspiration gothique au fameux style universitaire qui fait fureur outre-Atlantique. Des vêtements tels que de longs trenchs, des jupes à carreaux, des pulls à motifs losange, ou encore des chemises oversize blanches, permettent d’embrasser cette tendance obscure. Quant au maquillage, il suffit principalement d’accentuer les yeux et les lèvres. Le smokey eye marron ou noir, ou l’eye-liner prononcé, sont notamment de mise. Pour les lèvres on opte essentiellement pour un rouge à lèvres prune et bordeaux.