Vous hésitez pour vous habiller ? Demandez conseil à ChatGPT !

Marre de passer des heures devant son dressing pour choisir une tenue ? ChatGPT peut devenir votre personal shopper ! L’IA, qui peut facilement se transformer en agence de voyages pour organiser vos vacances, relecteur ou traducteur, et même wedding planner, prouve encore qu’il sait (presque) tout faire !

Le célèbre agent conversationnel peut en effet être très utile côté mode et proposer en quelques minutes, des conseils personnalités, coachings et même une tenue complète. Le tout, gratuitement (sous réserve de s’inscrire) !

ChatGPT en assistant mode personnalisé

« Bonjour ChatGPT, peux-tu m’aider à trouver une tenue pour le travail ? » En quelques secondes, une réponse s’affiche : « Bien sûr, je serais ravi de vous aider à trouver une tenue appropriée pour aller au travail. Pour ce faire, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs, tels que le code vestimentaire de votre entreprise, votre propre style et le type d’emploi ».

L’IA cherche ensuite à en savoir un peu plus : le code vestimentaire de l’entreprise, la météo… Pour une tenue décontractée mais pas trop, et pour une journée de forte chaleur, le chatbot offre des suggestions adaptées : en haut, une chemise légère et fluide à couleur neutre, en bas, un pantalon en toile ou une jupe crayon de couleur unie, le tout accompagné de chaussures fermées et confortables type mocassins ou derbies. Du côté des accessoires, l’IA suggère des bijoux discrets. ChatGPT s’adapte à toutes les situations mode en concoctant des looks adaptés à l’occasion, aux préférences personnelles, la morphologie, et à la météo.

Les marques s’emparent de l’intelligence artificielle

Des acteurs de la mode ont remarqué l’efficacité de ChatGPT et se sont emparés de l’IA pour optimiser l’expérience de leurs clients. C’est notamment le cas de Zalando qui avait annoncé au printemps dernier une version bêta d’un assistant de mode alimenté par ChatGPT.

Le chatbot permet de répondre à toutes les requêtes clients, pour leur trouver une tenue adéquate en fonction de leurs envies, de leurs goûts et de l’événement. Le magazine Vogue a interrogé l’assistant d’OpenIA sur les tendances de la saison à venir en prévision de la Fashion Week de New York.

De son côté, l’enseigne Marc Jacobs a opté pour un titre et descriptif de sa collection automne-hiver 2023 made in ChatGPT. La maison Ganni a quant à elle intégrer une intelligence artificielle dans le décor de son défilé de la Fashion Week de Copenhague en août.

Les invités du show pouvaient alors interroger des arbres (oui, oui) sur des sujets comme la prochaine collection de la marque ou les engagements écologiques de l’industrie de la mode, mais aussi parler de la pluie et du beau temps.

L’industrie de la mode semble bien décidée à adopter l’intelligence artificielle et ses nombreuses performances !