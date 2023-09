« Regardez si ce n’est pas le bonheur, on a la plage presque pour nous tout seuls ! » Les doigts de pied en éventail sur le sable, Agathe et Tony n’ont en effet pas l’air trop malheureux. « On se dore un peu la pilule et après on file à l’eau », indique ce couple de commerçants originaire des Deux-Sèvres, goûtant au plaisir du farniente sur la plage du Sillon, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Avec un grand ciel bleu et un mercure qui avoisine les 30 °C, ils auraient en effet tort de s’en priver. D’autant que la plage, d’ordinaire bondée en été, est bien déserte en ce mardi après-midi estival.

Beau temps, belle mer mais peu de monde mardi après-midi sur la plage du Sillon, à Saint-Malo. - J. Gicquel / 20 Minutes

Depuis lundi, la France n’est officiellement plus en vacances, avec des millions d’élèves et de salariés qui ont remis le bleu de chauffe. Pile le moment où Delphine et Nicolas démarrent leurs congés. « On part chaque année début septembre, avec les petits vieux et les Allemands », sourit la vacancière de 37 ans, qui travaille dans l’informatique au Mans (Sarthe). Avec son compagnon, elle apprécie la tranquillité de cette période. « Il n’y a pas la foule, donc on peut visiter sans piétiner et se faire bousculer, c’est beaucoup plus reposant, indique-t-elle. Les restaurants ne sont pas bondés non plus, on n’attend pas des heures pour se faire servir. »

« On n’a pas d’enfant, alors on a cette liberté »

Bien plus au sud, sur la promenade des Anglais, à Nice, Josépha et Levon, ingénieure et électricien à Lille, savourent également une semaine de vacances bien méritée. « C’est un choix de venir en septembre, expliquent-ils. On n’a pas d’enfant, alors on a cette liberté. » Dans la communauté des septembristes, qui grossit chaque année, on croise en effet, au milieu des retraités « en vacances toute l’année » et des touristes étrangers, essentiellement des jeunes travailleurs et des couples sans enfant.

Mais quelques poussettes sont tout de même stationnées sur la plage du Sillon. « C’est la dernière année qu’on peut partir début septembre car notre fils rentrera à l’école l’an prochain, donc on en profite », témoignent Camille et Sébastien, venus en voisins de Normandie. S’ils apprécient autant de partir en vacances en septembre, c’est surtout pour des raisons financières. « Tout coûte bien moins cher, assurent-ils. On a loué une maison pour la semaine et je pense que cela nous aurait coûté presque le double en pleine saison. »

Des commerçants et des touristes plus sympas

Autre avantage de partir en septembre, « les commerçants sont plus sympas et détendus », indique Delphine. Ce que confirme un serveur embauché comme saisonnier dans la cité corsaire : « C’est sûr qu’on souffle quand c’est la rentrée des classes. On est moins dans le rush, donc on prend plus le temps de discuter avec les touristes. Et ils sont souvent plus sympas à cette période. »

Pour récompenser ces salariés qui ont trimé tout l’été pendant les vacances de leurs collègues, le soleil se montre en plus particulièrement généreux en cette semaine de rentrée sur tout le territoire. De quoi donner le sourire à Marion et Rémi, vendeuse en bijouterie et artisan dans le BTP, en vacances sur la Côte d’Azur pour une semaine. « On vient de Seine-et-Marne et on a vraiment eu un été pourri, indique ce couple de jeunes de 24 ans. Alors ici, on est ravis ! »

Si jamais vous en avez l’occasion, partir en vacances en septembre semble donc être le plan parfait. Mais attention, car le retour au taf peut aussi être violent. « C’est compliqué, à chaque fois, quand je reviens, car tous mes collègues sont déjà à fond », témoigne Alex, en visite à Saint-Malo et qui travaille dans une start-up près de Lyon. « Il me faut plusieurs jours pour retrouver mes marques. Mais pour l’instant, je ne pense pas à la reprise, et mes collègues ne me manquent pas du tout ! »