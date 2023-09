L’été se prolonge, en témoigne les fortes chaleurs mais aussi la dernière tendance virale sur les réseaux sociaux : le « sloth girl summer », comprendre « l’été de la fille paresseuse ». Le principe est d’adopter un look le plus effortless possible, à base de jogging, sweat oversise, pyjama et t-shirts froissés ! Ce micromouvement dicté par la flemme, cumule plus de 5 millions de vues sur Tiktok, après des années de « hot girl summer », prônant le sexy et la provoc'.

Un mode de vie à la cool

La sloth girl summer se présente comme une attitude ou un style de vie, avec pour maître mot : no stress. Les adeptes cherchent à vivre avec légèreté, sans prise de tête et pour soi-même. Rester au lit pour binge-watcher une série, commander à manger deux fois dans la même journée, ou encore sortir en pyjama pour faire ses courses… Car le « sloth girl summer » se revendique surtout par l’apparence vestimentaire. L’objectif est de ne pas faire attention aux regards des autres mais aussi d’encourager les femmes à lutter contre les idéaux de beauté féminins.

Un style sans effort

Côté mode, cela se traduit donc par de bons basiques et une sobriété, dans la lignée du quiet luxury, la tendance basique-chic. Les coupes du « sloth girl summer » sont souvent informes, les teintes neutres et le style sportswear. L’idée est de prendre tout ce qui nous passe par la main pour se créer un look « paresseux » et sans effort, plus ou moins travaillé.

Chez les célébrités, le style « sloth girl summer » a été adoptée en cette fin d’été par la mannequin Bella Hadid, qui se baladait en boxer blanc et mini Ugg-chaussettes hautes aux pieds, ou l’actrice Sophie Turner qui a posté une photo d’elle en pyjama (mais accessoirisé par un sac Louis Vuitton).

La tendance devrait pour autant être éphémère pour laisser place à des looks plus travaillés cet automne, plus chics mais toujours minimalistes.