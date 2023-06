C’est un défilé particulièrement attendu qui lancera la Fashion Week Homme à Paris ce mardi 20 juin. Pharrell Williams, musicien, DJ, producteur et chanteur ouvre le bal avec sa toute première collection pour Louis Vuitton, succédant à Virgil Abloh, brutalement décédé en novembre 2021 et adoré des jeunes générations pour avoir allié luxe et streetwear. Pour sa première collection, le nouveau directeur créatif Homme de la marque a choisi pour égérie Rihanna, qui a posé enceinte avec des sacs signés LV.

Un créateur perçu comme visonnaire

« C’est du jamais vu pour une marque de ce niveau-là, arriver avec une première campagne pour les collections homme avec une femme. (…) Il nous donne un avant-goût de sa vision », confie Pierre Alexandre M’Pelé, directeur éditorial de GQ France, dans une interview à l’AFP. L’artiste aux multiples facettes, « est une star de la culture populaire » avec une « cohorte d’admirateurs de tous les âges », ajoute de son côté Alexandre Samson, responsable des départements haute couture et création contemporaine au Palais Galliera. « C’est une des collections les plus attendues de la Fashion week et un moment très marquant pour l’histoire de la mode », estime-t-il. Pharrell Williams anticipe quelque chose « d’extrêmement séduisant et joyeux, très design et facilement identifiable pour tout le monde ».

Le PDG du LVMH, Bernard Arnault, qui a vu les premières ébauches de la collection, a d’ailleurs déclaré que cela avait « l’air très, très intéressant ». Pharrell Williams incarne « la pluralité, la transversalité. C’est quelqu’un d’extrêmement talentueux. Il est une sorte de caméléon, une égérie avec d’autres qualités qui étaient demandées au directeur artistique avant », souligne Pascaline Wilhelm, consultante mode et textile.

Son profil atypique, son côté visionnaire et toutes les célébrités qu’il entraînera dans son sillon donnent encore plus d’envergure à la Fashion week masculine, qui vole presque la vedette à la semaine du prêt-à-porter féminin. « L’évolution de la mode homme, qui a mis des années à trouver un terrain d’expression, est plus visible que celle de la mode féminine. Le questionnement sur le genre, la masculinité et la féminité lui permet aujourd’hui d’avoir des expressions beaucoup plus créatives sans être caricaturales », note Pascaline Wilhelm.

L’idée d’une mode non genrée

Parmi les créateurs à suivre cette semaine, d’autres incarnent les mêmes valeurs, comme le Français d’origine turque Burc Akyol, qui intègre le calendrier officiel avec sa marque éponyme créée en 2018. Son défilé a lieu mardi, juste avant celui de Pharrell Williams et est aussi à suivre de près. Diplômé de l’Institut français de la mode et formé auprès de John Galliano chez Dior et Nicolas Ghesquière chez Balenciaga, il a séduit Cate Blanchett et Cardi B avec son élégance sensuelle pour hommes et femmes. « Il y a plusieurs talents à Paris qui s’inscrivent dans cette idée de la mode non genrée, souligne Pierre Alexandre M’Pelé. De toute façon, les vêtements n’ont pas de genre. Il y a quelques siècles, les hommes portaient des jupes et des hauts talons. »