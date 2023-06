La robe à capuche puise son inspiration dans la mode streetwear et sportswear des années 1990, en référence à l’incontournable sweat à capuche ou hoodie. Mais c’est sous un nouvel angle qu’elle opère aujourd’hui son retour en force, essentiellement sur tapis rouge pour le moment, surmontant tantôt une robe fourreau, tantôt un tailleur ultra chic, et même des robes de cocktail.

Un look né sur les podiums

C’est à la Fashion Week, consacrée à la saison printemps-été 2023, que la capuche a fait ses premières incursions en prévision de ce retour en fanfare. D’abord repérée tel un accessoire indépendant, chez Max Mara ou Off-White, la capuche a fait sensation sur le podium de la maison Saint Laurent, couvrant la tête des mannequins de façon aussi élégante que nonchalante et surmontant des robes fluides drapées ou ornées de découpes suggestives (mais pas trop). A la clé ? Plusieurs robes dotées de capuches qui ne sont pas passées inaperçues, entre rétro et modernité. Il n’en aura pas fallu plus pour voir s’inviter, quelques mois plus tard, une multitude de robes à capuche sur les tapis rouges des plus prestigieuses cérémonies, à commencer par le Met Gala 2023.

Rendant hommage au couturier Karl Lagerfeld, le traditionnel gala orchestré au Metropolitan Museum of Art a vu défiler une ribambelle de capuches, à commencer par celle, recouverte de camélias, arborée par la chanteuse Rihanna. Une robe spectaculaire, d’un blanc immaculé, qui reflète clairement l’inspiration de la soirée. Car l’artiste et femme d’affaires barbadienne était loin d’être la seule à jouer la carte de la robe à capuche. Penelope Cruz et Doja Cat métamorphosée pour l’occasion en Choupette, ont elles aussi misé sur une robe à capuche, du plus bel effet, tout comme Ava Max, dont la capuche recouverte de perles rappelait les détails de sa robe en tulle.









Les stars sous capuche

La tendance ne s’est pas arrêtée aux marches du Metropolitan Museum of Art, franchissant bien des frontières et embrassant des styles aussi divers que variés. La robe à capuche a depuis séduit Bella Hadid, Rita Ora, véritable adepte de la tendance, ou encore Anne Hathaway, qui a fait sensation dans un modèle couleur or à Venise à l’occasion de la présentation de la nouvelle collection de haute joaillerie de la maison Bulgari. Et c’est sans compter sur Jenna Ortega, Margot Robbie, et Kate Moss qui ont depuis, bien plus longtemps, anticipé la tendance.

La capuche fait son show à Cannes

Le Festival de Cannes n’a bien évidemment pas fait exception. Alessandra Ambrosio s’est illustrée dès la cérémonie d’ouverture dans une robe d’un rose scintillant signée Elie Saab, tandis que Nabilla a ébloui le tapis rouge dans un fourreau beige à capuche Elisabetta Franchi. De son côté, la mannequin Roz a opté pour une robe à capuche noire à l’occasion du traditionnel gala de l’Amfar, organisé en marge du festival du film. Adèle Exarchopoulos, si elle n’a pas choisi une robe à capuche, était quant à elle sublime dans un tailleur réinventé, avec cravate et pantalon ample, misant sur un haut doté… d’une capuche.