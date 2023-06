Le secret avait été bien gardé. Si les festivaliers savaient que Chris Meledandri allait recevoir le Ticket d’or, récompense qui offre une accréditation à vie au Festival d’Annecy aux grands noms de l’animation, ils sont restés bouche bée en voyant que c’est Pharrell Williams lui-même qui est venu remettre le trophée au créateur du studio Illumination à qui on doit notamment Les Minions.

Très ému, le chanteur, qui a rencontré pour la première fois le producteur pour Moi moche et méchant, a évoqué l’âme d’enfant de son ami. « Quand on voit la vie par ses yeux, les nuages n’ont pas besoin d’être blancs et chaque embouteillage peut devenir le début d’un beau voyage vers un endroit génial. C’est ce qu’on aime chez Chris : il vit dans un monde sans cadre, sans plafond et sans limite. »

Des succès passés et futurs

Les franchises Moi, moche et méchant et Tous en scène ont non seulement fait du studio un acteur majeur de l’animation internationale, mais beaucoup de ses films ont vu le jour dans leurs studios parisiens. « J’aime le public et j’ai mis longtemps à trouver ce qui pouvait correspondre à la fois à ses goûts et aux miens » a déclaré Chris Meledandri après avoir reçu le fameux ticket que Pharrell Williams lui a passé autour du cou.

Le producteur semble avoir trouvé la bonne recette comme en témoignent les premières images sublimes de Migration, premier film en 3D de Benjamin Renner, réalisateur d’Ernest et Célestine et du Grand méchant renard. Le voyage d’une famille de canard colvert qui décide d’aller passer l’hiver en Jamaïque sera en salle le 6 décembre prochain. Et ce qu’on en a vu donne déjà furieusement envie de prendre son envol avec eux.