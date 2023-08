Des carreaux, des foulards, des chapeaux, du tartan… Ça ne vous rappelle rien ? Les codes vestimentaires anglais et plus précisément ceux de l’ancienne souveraine britannique Elisabeth II. Bientôt un an après sa mort survenue le 8 septembre 2022, ses looks sobres, mais aussi le charme de Londres, ne cessent d’inspirer le milieu de la mode.

La reine Elisabeth II, muse éternelle

« Une nouvelle collection capsule à quatre mains, inspirée cette fois du style communicatif et légendaire de la Reine d’Angleterre », peut-on lire dans le communiqué de la marque La Redoute. Pour Françoise Thetiot, lead designer de la marque, ce n’est pas un hasard, si ce look british redevient tendance. « Il y avait déjà une tendance historique de fond », explique-t-elle à 20 Minutes, car la reine a « marqué son époque avec style ». Cette macrotrend a été insufflée, entre autres, par la série à succès The Crown sur Netflix, ses apparitions sur les timbres, les t-shirts, son portrait sur les tableaux d’Andy Warhol… Autant d’éléments qui font de l’ancienne reine d’Angleterre une icône mainstream.

« Je ne pense pas que nous soyons dans un grand retour du style anglais. Mais force est de constater que pas mal de marques anglaises sont sur le devant de la scène », confie à 20 Minutes Antoine Tinel, directeur marketing et communication chez Lifestyle Company.

Cette influence anglaise coïncide avec le retour d’une mode plus pudique, classique et sobre visuellement. « On va vers un retour aux essentiels de la mode », affirme Françoise Thetiot. Du même avis, Antoine Tinel, ajoute : « Nous avons connu les années confinement où les tenues devenaient très (trop ?) décontractées, jusqu’au jogging. Nous sommes désormais à un retour plus habillé. Barbour s’intègre parfaitement dans cette tendance, du chic discret. Tout comme Fred Perry ou d’autres marques. »

La tendance anglaise réussit à s’installer en France

Pour la nouvelle collection de la marque Hindbag, Raphaëlle Protais, la directrice artistique, a elle aussi puisé son inspiration à Londres.

Comme elle l’affirme à 20 Minutes, cette tendance s’impose pour la rentrée 2023 grâce à différents acteurs. La haute couture, où l’on remarque des collections de sacs et vêtements en tartan. Comme chez Roberto Cavalli et ses pièces en tartans acidulés. Le retour des longs manteaux, qui annonce une mode un peu plus rétro pour cet hiver. Mais aussi une consommation plus responsable, grâce aux jeunes modeuses qui achètent en friperie et remettent les pièces vintages anglaises au goût du jour.

Les marques françaises revisitent les pièces et les tissus anglais

Chez Hindbag, les motifs sont intégrés à des accessoires tendances, de sorte à donner un coup de neuf à ces designs anglais très rétro. Pour cela, Raphaëlle Protais s’est inspirée des tissus pieds-de-poule, des tartans, et des pièces vintages de Londres en général. « Les motifs sont beaux mais souvent tristes, on rajoute des couleurs vives pour cette collection ». La marque propose des bobs, des bananes et des vestes en tartan.

Chez La Redoute, la tendance anglaise a été retravaillée pour s’intégrer plus facilement au dressing et au goût français. On retrouve dans leur collection des carreaux, du velours, des trenchs, du cuir et des pulls en cachemire. Des associations simples, qui font référence au style très épuré de la reine. En arrière-plan de leur shooting en collaboration avec Roseanna, on remarque des chevaux, un petit clin d’œil à la passion d’Elisabeth II : l’équitation.