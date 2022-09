Elle était le monarque le plus âgé du monde en exercice et régnait sur le Royaume-Uni et le Commonwealth depuis soixante-dix ans. Le reine Elizabeth II est décédée à l’âge de 96 ans, quelques mois après avoir célébré son jubilé de platine. Née en 1926, elle a traversé les guerres, les crises, côtoyé 13 présidents américains, 11 présidents français. Et nous, on l’a toujours connue. Elle était " la grand-mère de l'Europe", d’après Adélaïde de Clermont-Tonnerrre, rédactrice en chef de Point de Vue.

Quels souvenirs gardez-vous de la reine Elisabeth II ? Un épisode en particulier ? Un style ? Une époque précise ? Que représentait-elle pour vous ? Etiez-vous attaché à sa figure ? Vous pouvez témoigner dans le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.