Avec le succès du dentifrice Marvis sur TikTok, on a voulu en savoir un peu plus sur les solutions de blanchiment des dents avec la chirurgienne-dentiste de répondre à cette question

Qui ne rêve pas de dents blanches ? Du même sourire que George Clooney ? Pas TikTok en tout cas. Les dernières tendances en vogue le prouvent, avec la popularisation de la dernière trouvaille beauté : le dentifrice Marvis. Ce produit qui promet « blancheur », a même son propre hashtag #marvistoothpaste qui cumule actuellement 10,5 millions de vues sur la plateforme chinoise. « Je ne pouvais pas aller en Europe s’en tester ce fameux dentifrice », peut-on même lire sur la vidéo de la tiktokeuse smilespending, dont la page est dédiée aux conseils bucco-dentaires. Pour savoir si ces produits permettent vraiment de s’éviter les coûts onéreux du blanchiment dentaire, 20 Minutes a consulté le chirurgien-dentiste Christiane Bonnat, experte chez The Smilist, marque de soins bucco-dentaire.

« Oui », ces produits marchent pour blanchir les dents mais leur utilisation doit être exceptionnelle

En alternative au blanchiment dentaire, « oui » ces produits fonctionnent, affirme la dentiste, mais c’est ce n’est pas pour autant qu’elles les recommandent. Bien qu’ils fassent leur effet, les recettes DIY, comme le bicarbonate de soude avec le citron, le charbon d’origine végétale, ou certains dentifrices blanchissant, restent « abrasifs » pour les dents, prévient Christiane Bonnat. En utilisant ces produits régulièrement, l’effet blancheur sera constaté, certes, mais vos dents seront fragilisées.

En effet, les produits cités sont parfois « décapants » ou contiennent des poudres exfoliantes, comme c’est le cas pour le dentifrice Marvis par exemple. Sur le long terme, ces ingrédients vont créer des microporosités dans l’émail, que la dentiste appelle aussi « la carapace de la dent ». Cette première couche, d’une épaisseur moyenne de 1 à 2,5 mm, recouvre la seconde appelée dentine, de couleur jaune. Et lorsque l’émail est altéré, on verra cette couleur jaune de la dentine beaucoup moins flatteuse, et là démarre le cercle vicieux du blanchiment dentaire.

« Je ne préconise pas du tout ces méthodes qui créent beaucoup de sensibilités dentaires, de douleurs et peuvent altérer le microbiote buccal », lance la professionnelle avant de poursuivre : « ça devrait être le dernier recours ». Soit, celui des dents déjà très ternies à cause d’une mauvaise hygiène dentaire ou une alimentation trop acide ou trop sucrée. Dans ces cas seulement, elle tolère l’utilisation de ce type de produits, mais uniquement avec parcimonie. Pour un dentifrice comme le Marvis par exemple, c’est dix jours d’utilisation par an.

La clé de dents blanches c’est la « reminéralisation »

La plupart des personnes n’ont que des tâches superficielles qui ne nécessitent ni un blanchiment dentaire ni l’utilisation de ces produits abrasifs, explique la professionnelle. La solution ? « Une hygiène buccale irréprochable », insiste la dentiste. C’est-à-dire, un brossage doux, deux fois par jour, pour limiter le dépôt de tartre qui va ternir l’émail. Et une alimentation où l’on évite les aliments trop pigmentés, sucrés ou acides. A cela, elle conseille aussi d’ajouter un sérum naturel à base hydroxyapatite, car la dent en est composée à 97 %, mais en perd avec le temps. « L’hydroxyapatite va reminéraliser l’émail et donc augmenter l’effet blancheur », explique la docteure.

Toutefois, pour les dents très abîmées, les solutions comme le blanchiment dentaire ou le recours à certains produits peut s’avérer nécessaire. Mais avant d’utiliser quoi que ce soit, Christiane Bonnat conseille d’abord de faire un état des lieux de vos dents chez un professionnel pour établir un vrai plan de traitement.