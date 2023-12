C’est l’une des tendances bien-être et beauté qui cartonnent sur TikTok et Instagram. Et qui a donc forcément déjà intégré la morning routine de Gwyneth Paltrow, gourou en cheffe du bien-être. Le oil pulling, ou bain de bouche à l’huile, serait le secret d’une bouche saine, d’une haleine fraîche et de dents plus blanches. Voire plus encore.

Mais en quoi consiste-t-il ? Est-ce efficace et sans risque ? 20 Minutes s’intéresse à cette pratique.

Qu’est-ce que le oil pulling ?

Le oil pulling, ou gandusha en sanskrit, est une pratique issue de l’ayurveda, médecine traditionnelle indienne basée sur une approche holistique de soin du corps et de l’esprit. Cela consiste à pratiquer quotidiennement « un nettoyage de la bouche avec de l’huile », décrit la Charaka Samhita, traité médical antique considéré comme l’un des textes fondateurs de l’ayurvéda. « Le oil pulling permet de nettoyer la bouche des bactéries qui ont un mauvais impact sur le fonctionnement de notre organisme, ajoute Claire Nouy, cofondatrice d’Atelier Nubio, marque de beauté et de bien-être holistique et auteure de Mes routines du matin (éd. Marabout). La bouche est connectée à notre digestion et notre immunité, c’est pourquoi il est déterminant de prendre soin de son microbiote buccal ».

Le but du oil pulling : aider à détoxifier l’organisme et améliorer sa santé bucco-dentaire et générale. Un précepte défendu par le Dr Bruce Fife, nutritionniste et naturopathe auteur de La méthode oil pulling, Pour détoxiner et guérir le corps entier grâce à une bouche saine (éd. Eyrolles) et d’une vingtaine d’ouvrages dédiés aux bienfaits de la noix de coco pour la santé. « Notre cavité buccale accueille des milliards de bactéries et de microbes dont une partie se révèle nocive, explique-t-il. L’huile "aimante" et déloge ces hôtes indésirables ».

Quel rituel adopter pour une utilisation optimale ?

« Le oil pulling se pratique le matin au réveil, après avoir utilisé son gratte-langue et s’être brossé les dents avec un dentifrice naturel. Parmi les huiles végétales que l’on peut utiliser, celles de sésame et de coco sont les plus indiquées, pour leurs vertus antiseptiques, anti-inflammatoires et blanchissantes, explique Claire Nouy. En pratique, j’utilise de l’huile de coco, et c’est un geste que j’ai intégré à ma routine du matin depuis longtemps. Il suffit d’en prendre une cuillère à soupe et de faire un bain de bouche avec, en faisant bien circuler l’huile dans toute sa cavité buccale. Idéalement, il doit durer suffisamment longtemps pour que ce soit efficace : entre 10 et 20 minutes. On peut facilement le faire durant sa douche par exemple ». Dans l’intervalle, l’huile s’émulsionne avec la salive et sa texture change. Et à la fin, il ne faut surtout pas avaler ce mélange chargé de toutes les mauvaises bactéries délogées. On recrache l’huile [plutôt à la poubelle que dans son évier pour ne pas le boucher]. Et on se rince la bouche à l’eau tiède.

Adepte de yoga et de nombreux préceptes ayurvédiques, Claire Nouy reconnaît toutefois que « cette pratique, qui est un rituel purifiant très efficace pour une meilleure hygiène buccale, est assez contraignante. Ce n’est pas évident de s’y tenir au quotidien ».

Quelles sont les vertus du oil pulling ?

Claire Nouy l’assure, la méthode du oil pulling « a de nombreuses vertus : les dents sont plus lisses, l’haleine est plus fraîche. Cela procure une très agréable sensation d’avoir une bouche plus propre et plus saine. Et les effets bénéfiques se ressentent jusque sur la digestion, qui est plus efficiente. Et après un mois de pratique environ, j’ai constaté que mes dents étaient plus blanches. C’est génial si on veut blanchir ses dents naturellement, sans recourir aux blanchiments classiques qui sont assez agressifs pour l’émail ».

Et selon les principes ayurvédiques, le oil pulling aurait mille et une vertus. « Je ne compte plus les témoignages qui vantent son efficacité pour le blanchiment des dents, la disparition de la plaque dentaire, le soulagement de l’inflammation et la désinfection des gencives, l’état de santé global de la bouche, détaille le Dr Fife. C’est aussi un véritable filtre bouclier contre bon nombre de maladies chroniques » et autres problèmes de santé tels que migraine, diabète, constipation, mauvaise haleine, caries, eczéma, fatigue chronique, sinusite ou encore syndrome prémentruel, énumère-t-il. « Si la cavité buccale est une fenêtre sur la santé d’une personne, alors il est concevable que l’huile puisse produire un effet sur sa santé en général », avance le Dr Fife.

Qu’en pensent les dentistes et la Science ?

« Je vois beaucoup de publications sur les réseaux sociaux vantant le oil pulling comme une pratique permettant d’enlever le tartre, mais ce n’est pas le cas, et aucun élément de preuve n’atteste de l’efficacité de cette technique, souligne le Dr Nathalie Delphin, chirurgien-dentiste et présidente du Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes (SFCD). Je ne vois donc pas d’intérêt de cette pratique, qui constitue un acte supplémentaire assez long à ajouter à sa routine, alors que beaucoup ne se brossent déjà pas assez les dents. Cela peut même être dangereux si certains pensent qu’elle peut remplacer le brossage des dents. La plaque dentaire, qui va devenir du tartre, est collée à la dent, et il n’y a que le brossage mécanique qui puisse la décoller ».

Toutefois, dans une étude publiée en 2016 dans le Journal of contemporary dental practice, une équipe de chercheurs indiens a évalué l’effet de bains de bouche à l’huile de coco sur le nombre de Streptococcus mutans – les principales bactéries impliquées dans la formation de caries dentaires – dans la salive et a comparé son efficacité avec celle du bain de bouche à la Chlorhexidine, une solution antiseptique. Ils ont observé une réduction significative du nombre de S. mutans à la fois dans le groupe pratiquant le oil pulling et dans le groupe utilisant de la chlorhexidine. Un résultat permettant aux chercheurs de considérer le oil pulling comme « une alternative sûre et efficace à la chlorhexidine ».

Pratique assez peu répandue, « le oil pulling peut en revanche être un rituel relaxant, inscrit dans la médecine ayurvédique qui est axée sur le bien-être, consent le Dr Delphin. Et à ce titre, pour les personnes qui ont le temps, et en complément de l’hygiène bucco-dentaire de base, pourquoi pas : cette pratique n’a pas d’intérêt particulier sur la santé bucco-dentaire mais elle n’est pas dangereuse. Toutefois, il ne faut pas que cela remplace le rituel essentiel du brossage de dents deux à trois fois par jour et du nettoyage interdentaire le soir qui sont, eux, essentiels ».