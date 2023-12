Il est présenté comme le premier projet de ce type en France. Pour « lutter contre le renoncement aux soins », l’Université de Poitiers a inauguré un cabinet dentaire destiné aux étudiants précaires ou isolés au sein de son service de santé étudiante (SSE). Le ministère de l’Enseignement supérieur a salué l’initiative mardi, tout en rappelant que 14 autres SSE proposaient des solutions pour des soins dentaires en 2020, dans une réponse écrite à l’AFP. Depuis octobre, les consultations sont assurées une fois par semaine par des praticiens bénévoles, membres d’une association (Aosis) lancée en 2009 pour aller au-devant des personnes éloignées des soins dentaires.

« On fait du dépistage, de la prévention et des soins d’urgence », a expliqué le Dr Catherine Jazat lors de l’inauguration des lieux. « Si des soins de suite sont nécessaires, on oriente alors le patient vers un dentiste libéral. » Une dizaine de dentistes de la Vienne ont déjà accepté de libérer un créneau d’une heure pour accueillir les étudiants.

« Lutter contre le renoncement aux soins »

L’accès aux soins dentaires est particulièrement difficile dans ce département, avec en moyenne « 42,1 dentistes pour 100.000 habitants, alors qu’on est à 64 au niveau national », relève le président du conseil de l'ordre Jean-Jacques Lauzin. « Il nous faudrait 272 dentistes, nous en avons 190. » Le cabinet dentaire étudiant vise d’abord à « lutter contre le renoncement aux soins », précise le Dr Jazat. « Nos patients ne sont pas de Poitiers et sont éloignés de leur dentiste habituel quand ils en ont un. »

Emerick, étudiant de 24 ans, avait ainsi pris rendez-vous en raison d’une « gêne à une dent ». « C’est vraiment une facilité. Je viens de Guyane, je ne suis pas suivi médicalement ici et je n’arrivais pas à avoir un rendez-vous. En fait j’ai une carie, le dentiste l’a grattée ce matin, il faudra que je revienne en janvier pour la suite parce que les consultations ne durent qu’une demi-heure », a-t-il déclaré à un correspondant de l’AFP.

Le cabinet dentaire moderne installé dans le bâtiment du SSE, sur le campus de Poitiers, a été financé à hauteur de 400.000 euros par l’université et de 60.000 euros par le conseil de vie étudiante. La caisse primaire d’assurance maladie départementale a fourni le fauteuil de soins. « Notre service de santé étudiante a pour mission d’être la porte d’entrée d’un parcours de santé global pour des étudiants qui en sont éloignés », souligne la présidente de l’université Virginie Laval.