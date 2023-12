Donald Trump ne peut s’empêcher de faire parler de lui avec une idée un peu folle pour les fêtes : une collection d’accessoires de Noël à son effigie. Son équipe a eu l'idée de prendre sa photo devenue virale, capturée au poste de police dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de manipulation des résultats de l'élection, et d'en faire des produits dérivés en édition spéciale Noël. Papier cadeau, chaussettes, sont vendus uniquement aux États-Unis pour ses adeptes qui pourront les retrouver au pied du sapin cet hiver.

Communiqué de presse de la vente du papier cadeau - @melvinnasasira

Un rouleau de papier cadeau Donald Trump

Dans cette collection, le rouleau de trois feuilles est vendu à 35 dollars, dessus on y voit Donald Trump avec des sourcils froncés, une bouche serrée et une expression en colère, avec sur la tête un chapeau de Père Noël. Orné du slogan « Never Surrender » (Ne jamais se rendre), ou encore le slogan « Made America Great Again », le papier cadeau s’accompagne également de chaussettes de Noël, des t-shirts et des tasses avec le visage du 45e président.

Tout cela contribue à financer sa campagne, qui semble toujours en quête d’argent après avoir déboursé des dizaines de millions de dollars en frais juridiques depuis le lancement des poursuites judiciaires à l’encontre de Donald Trump.

Cette collection vient s’ajouter aux nombreux produits dérivés de Donald Trump, qui, selon Politico, lui ont permis de récolter 7,1 millions de dollars rien qu’en août dernier.

Le modèle de papier cadeau « Never Surrender » (Ne jamais se rendre) - @melvinnasasira

Dans le monde excentrique et toujours surprenant de Donald Trump, même ses problèmes avec la justice pour l’assaut au Capitole n’entament pas son envie d’être au centre de l’attention.