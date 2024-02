3 étapes pour manger sain, même avec petit budget

Pour éviter les achats impulsifs qui feraient déborder votre budget, il peut être judicieux de faire ses courses en ligne ou de ne pas faire ses courses le ventre vide; et de façon générale, partir sur des aliments bruts non transformés qui sont à la fois les plus sains et les moins chers.

Il est ensuite conseillé de préparer à l’avance vos menus et vos listes de courses pour la semaine, en variant les sources de protéines et en privilégiant les fruits et légumes de saison par exemple, de façon à acheter uniquement ce dont vous avez besoin.

«Manger sain » est souvent égal à « payer cher », mais ce n’est pas toujours le cas lorsqu’on est bien organisé et qu’on a les bonnes astuces. Pour garder une bonne hygiène de vie sans se ruiner, 20 Minutes a demandé les conseils de Véronique Beck-Yvars, diététicienne nutritionniste également auteure du livre Manger sainement à petit budget.

Etablir un budget fixe

La première étape pour manger sain sans faire exploser le portefeuille est tout bonnement de connaître son budget (et surtout s’y tenir). Petite partie comptabilité oblige, Véronique Beck-Yvars invite à calculer son budget alimentaire mensuel (BAM), pour se rendre compte de ses dépenses extérieures. Attention, ne trichez pas, et intégrez aussi tous les extras : sorties au restaurant, livraisons, plaisirs imprévus, mais aussi l’alimentation de votre animal de compagnie puisqu’il fait également partie du foyer, précise la professionnelle.

Après les comptes, votre BAM devrait en moyenne, correspondre à un total compris entre 15 à 20 % de votre revenu, avance Véronique Beck-Yvars. Si ce n’est pas le cas, la nutritionniste invite à réduire son BAM en fixant un montant à ne pas dépasser, pour revenir à une fourchette normale. « Il suffit de garder tous vos tickets de caisse pendant un mois pour connaître et établir votre budget à ne pas dépasser », avance-t-elle. « Vous allez très rapidement vous rendre compte que les repas pris à l’extérieur sont les plus chers », continue l’auteure. Première motivation donc, pour investir dans les courses et les plats maison qui sont plus « sains » et ont un meilleur rapport qualité prix qu’un sandwich à la boulangerie par exemple.

Préparer sa liste de course à partir d’un plan alimentaire hebdomadaire

Une fois votre budget alimentaire (re)calculé, il faudra préparer un plan alimentaire équilibré hebdomadaire tenant compte de tous les repas d’une journée. « Ce plan alimentaire vous permet de rédiger votre liste de course, et ainsi de n’acheter que ce dont vous avez vraiment besoin », explique la nutritionniste.

Là encore il faut être stratège, et cela nécessite quelques recherches ou connaissances de base en diététique. Par exemple, au lieu de'acheter dela viande qui est l’un des produits les plus chers sur la liste de la course, vous pourriez varier avec d’autres sources de protéines moins coûteuses comme les sardines, les œufs ou les lentilles. Mixez aussi les plaisirs intelligemment en intégrant davantage de fruits et légumes de saisons par exemple.

Eviter les achats compulsifs

Etablir son budget c’est une chose, mais s’y tenir en est une autre. Tout allait bien jusqu’à ce que nos yeux croisent le rayon sucreries en magasin et les chocolats en format mini à la caisse… Si vous êtes susceptible de vous laisser tenter, Véronique Beck-Yvars conseille de faire vos courses en ligne. Radical, certes, mais efficace pour ne pas succomber aux « achats impulsifs inutiles » qui ne feront que restreindre votre budget alimentaire pour le reste de la semaine. « Une autre astuce est de faire ses courses le ventre plein, on est moins tenté d’acheter des aliments plaisirs au détour d’un rayon », propose encore l’auteure.

Côté budget, la nutritionniste recommande de partir sur des aliments bruts, non transformés, qui sont « les plus sains et les moins chers ». En plus de réduire le prix de vos courses, vous aurez la satisfaction de vous être régalé en ayant vous-même préparé.