Pourquoi les cures détox sont-elles juste bonnes à « perdre son argent » ?

Ne vous en voulez pas d’avoir tenté le fameux mélange eau gazeuse, citron et jus d’épinards censé « détoxifier » l’organisme, par contre, inutile de recommencer. Vendus pour vous permettre de partir du bon pied après les excès des fêtes, ils vous feront surtout « perdre de l’argent », affirme le médecin Alexandre Koutsomanis.

Les cures détox sont en réalité le fruit de « stratégies marketing »

« Les boissons détox sont inefficaces, je suis farouchement contre », annonce d’emblée Pauline Gouth, nutritionniste chez Dijo, soulignant que ces cures ne sont que le fruit de « stratégies marketing ». « Ne vous faites pas avoir par toutes ces cures détox ou compléments alimentaires détox », insiste également Marine Lorphelin, ex miss France et médecin, avant de poursuivre : « La détox, dans le corps, se fait naturellement grâce au foie et aux reins ».

En effet, le corps est constitué de cinq organes émonctoires (aussi appelés organes de l’élimination) qui sont chargés d’éliminer les déchets et les toxines. Parmi eux, on retrouve le foie, celui que Pauline Gouth appelle « le chef d’orchestre », car il parvient à faire le plus gros du travail seul. Lorsqu’il est surchargé, comme cela peut-être le cas après les périodes de fêtes durant lesquelles il y a beaucoup d’excès, rassurez-vous, il est aidé. Pas grâce aux quelques rondelles de citron et zestes de gingembre mis dans votre verre, même si ces derniers ont d’autres vertus et sont toujours meilleurs pour la santé qu’un soda trop sucré. Le foie délègue une partie du travail à ses 4 autres coéquipiers que sont les reins, les poumons, les intestins et la peau. Ces renforts filtrent les déchets qui échappent au foie lorsque celui-ci est submergé.

C’est aussi la raison pour laquelle, vous pouvez voir apparaître des imperfections sur le visage ou des urines plus foncées lorsque ça a été la fête dans votre assiette. C’est le signe que votre organisme essaie de se débarrasser comme il peut des toxines. « Le corps est bien fait et il arrive à mener à bien son travail seul », avance la nutritionniste.

« La meilleure détox, c’est une bonne hygiène de vie »

Si les jus et les cures de légumes et fruits ne fonctionnent pas, dans ce cas qu’est-ce qui marche ? Le rééquilibrage alimentaire. Soit, une alimentation plus soignée. Car comme l’affirme le médecin Alexandre Koutsomanis : « la meilleure détox, c’est une bonne hygiène de vie ». Si vous tenez à vote détox, ce dernier conseille de couper l’alcool et de reprendre une alimentation où l’on évite les sauces, les huiles et les glucides. « Reprenez progressivement une alimentation saine, en apportant moins d’additifs, de sucres et de produits industriels. Laissez le foie reprendre son processus », ajoute la nutritionniste.

Il est également essentiel d’apporter tous les nutriments à votre corps (fibres, protéines, etc.) Ce qui n’est pas souvent le cas avec les cures détox. En effet, les légumes de ces cures seront souvent pressés et perdront en qualités nutritives, explique Pauline Gouth. « Sans fibres dans les légumes, le sucre du jus est tout de suite disponible dans le sang, ce qui crée un pic de glycémie, et ce n’est vraiment pas l’idéal », termine la professionnelle. Après des excès, elle préconise plutôt la prise de compléments alimentaires au chardon marie ou au romarin, pour soutenir la santé de foie. Mais attention, ils ne remplaceront en aucun cas une bonne hygiène de vie ou le rôle du foie, prévient la nutritionniste. Ce n’est qu’un petit « coup de pouce ».