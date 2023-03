Quand on a glissé à notre collègue notre amour pour le spritz, cette dernière nous a sorti de gros yeux mi-surpris mi-dégoûtés. C’est que ses papilles ne vibrent que pour une seule boisson, bien plus consensuelle : le Perrier. Elle pourrait vanter des heures le goût et le plaisir des bulles qui pétillent dans le gosier. Mais depuis quelques mois, cette douce sensation s’est raréfiée dans sa vie, et la voilà qui erre comme une âme en peine dans les rayons des supermarchés. L’ivresse des bulles semble avoir disparu, la contraignant à l’eau plate - mais toujours pas au spritz.

Notre collègue n’est pas seule dans sa peine. Selon une récente étude de NielsenIQ, la grande distribution subit bel et bien un manque d’approvisionnement en eau gazeuse. En janvier, les produits les plus touchés par les ruptures dans les supermarchés étaient les eaux aromatisées (+ 10,9 points en un an) et gazeuses (+ 10,3 points), devant les œufs (+ 9,7 points), l’alimentation animale (+ 6,8 points) ou encore la crème fraîche (+ 5,4 points).

- D’accord mais y a pas de Badoit non plus.

- D'accord mais y a pas de Badoit non plus.

- Exactement le même problème madame, j'en suis désolé. Vous aurez les mêmes ruptures chez dans les autres magasins — 𝕰́𝖕𝖎𝖈𝖎𝖊𝖗 𝖉𝖚 𝕮𝖔𝖎𝖓 (@Epicier_du_coin) December 23, 2022



Trop de CO2 dans l’atmosphère, pas assez dans l’alimentaire

Ne résistant pas à aider une collègue dans le besoin, on a donc décidé d’enquêter : mais où sont donc passées les bulles ? Pour comprendre cette étrange disparition, il faut remonter à la source : comment ces eaux gazeuses sont-elles produites ? Élément d’explication avec Françoise Ciavaldini, patronne des Eaux de Zilia. La dirigeante commence par briser un mythe : non, l’eau pétillante ne vient pas directement de source naturelle, désolée pour les esprits rêveurs. Même s’il existe bel et bien des sources d’eau pétillante, « ce n’est jamais assez et on rajoute du gaz alimentaire naturel à de l’eau minérale, ce qui donne notre eau gazeuse », explique Françoise Ciavaldini.

Si vous avez un peu suivi l’actualité ces derniers mois, vous avez sans doute déjà compris le problème : l’explosion du prix du gaz avec le conflit en Ukraine. La Russie était le principal fournisseur de gaz de l’Europe, avant de peu à peu couper les ponts (ou plutôt les gazoducs), abonde Yolande Piris, professeure des universités en Sciences de gestion. Cette dernière annonce que « le gaz alimentaire naturel se fait plus cher et plus rare, et il devient vite non rentable de vendre des bouteilles d’eau gazeuse, à moins d’atteindre des prix délirants. »





Chez moi, c'est une pénurie de Badoit rouge. Manquante depuis une semaine Leclerc et Intermarché — Ninon de Lenclos (@CaliNinon) September 18, 2022







En 2022, Acqua Sant’Anna, géant de l’eau frizzante italien, ainsi que Sanpellegrino, un peu plus connu chez nous, ont été contraints de fermer leurs usines plusieurs jours faute de rentabilité, rappelle Béatrice Durand-Mégret, enseignante-chercheuse spécialiste des nouvelles tendances des consommateurs. Qui ne peut s’empêcher de noter l’ironie de la situation : « On dit qu’il y a trop de CO2 sur terre, mais le gaz alimentaire manque à l’économie européenne, et ce n’est probablement pas fini. »

Une pénurie loin d’être finie

Même conclusion chez Françoise Ciavaldini : « On vend de moins en moins d’eau gazeuse chez Eaux de Zilia, on a quasiment stoppé la production, car cela devient non rentable, contrairement à l’eau plate, qui se vend plus ou moins à prix normal. » Et encore, « on est une petite boîte, on s’en sort bien par rapport aux grands groupes », estime la Corse. « Les négociations avec Air Liquide, premier fournisseur de gaz naturel, n’ont pas abouti à des baisses du prix ».









A ce problème de contenu, s’ajoute celui du contenant. « Les prix du plastique et du verre ont également beaucoup augmenté avec la guerre en Ukraine, rendant la production de bouteilles encore plus cher », poursuit Béatrice Durand-Mégret.

Ajoutez une sécheresse historique, un conflit qui s’enlise et une baisse des températures qui augmente le prix du gaz, et le manque ne semble pas près de se terminer. « A terme, il faudra soit payer le Perrier au prix d’une boisson de luxe, soit se contenter de l’eau du robinet », conclut la professeure. Notre collègue n’a pas fini de spleener.