Dimanche, 2 heures du matin. Vous avez enchaîné les pintes toute la soirée et vous mourrez de faim. Vos amis se jettent sur le dernier kebab encore ouvert. Problème : vous êtes végétarien. Deux choix s’offrent alors à vous. Le premier : prendre votre mal en patience et attendre le retour à la maison pour engloutir une plâtrée de pâtes. Le second : écouter votre ventre qui gargouille, mettre vos principes dans votre poche et avaler la viande grasse à pleine bouche.

Plus d’un végétarien sur trois (37 %) a déjà opté pour le second choix, d’après une étude réalisée sur 1.800 Anglais en 2015. Lina, 27 ans, en fait partie. « Je ne vais pas me faire une entrecôte mais souvent, quand on boit des coups avec mes potes, on commande une planche pour imbiber l’alcool. Quand je vois les rillettes et que je me dis "je n’ai pas le droit d’y toucher, je dois me contenter du camembert rassi et du cornichon", je craque un peu », reconnaît la pescétarienne (qui ne mange plus de viande mais encore du poisson) depuis un an et demi.

L’alcool, une « excuse » pour manger de la viande

Cette envie s’explique physiologiquement. Selon une étude australienne réalisée en 2022, l’alcool augmente dans le corps le niveau de l’hormone donnant envie de protéines et de « mauvais gras ». Un appel du corps donc, mais aussi de ses pairs. « La consommation de viande est souvent associée à une certaine convivialité, surtout en France, avec le triptyque vin, fromage, charcuterie », explique Claire Petin, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Une pression que ressent souvent Lina. « Je vois mes amis se régaler et je n’ai souvent pas d’alternative végétarienne, alors je craque. »

Par ailleurs, « l’alcool est une substance psychoactive ayant un effet désinhibant et pouvant provoquer une altération du discernement, rappelle la psychologue. On n’est plus dans l’autodiscipline, dans la maîtrise consciente de ses paroles et de ses actes. » Selon la psychologue, cette consommation d’alcool peut servir d' « excuse » à certains végétariens pour manger de la viande.

Un craquage qui dépend des raisons de son végétarisme

Prendre de la viande quand on est pété, Perrine, 31 ans, pescétarienne depuis ses 11 ans et végétarienne depuis un an, le comprend. Mais cela ne s’applique pas à son cas. « Dieu sait si je fais de la merde quand je suis bourrée, mais manger de la viande, jamais ! », jure-t-elle. Car pour elle, les craquages dépendent surtout des raisons pour lesquelles on ne mange plus d’animaux.

Elle n’a plus avalé de viande depuis une dissection de souris en cinquième. « Quand je vois de la viande, j’ai l’impression de voir un cadavre, ça me prend aux tripes et me dégoûte profondément. » Il ne lui viendrait donc pas à l’idée, même à 3 grammes, de se jeter sur une côte de bœuf. « Les gens qui sont susceptibles de craquer sont, selon moi, ceux qui ont arrêté de manger de la viande pour des raisons rationnelles, notamment environnementales. Quand ils sont bourrés, leur cerveau oublie cette partie rationnelle donc il faut avoir une sacrée force mentale pour ne pas craquer », estime-t-elle.

D’autant plus difficile si on est un ancien gros viandard. « Dans ce cas, le cerveau se souvient de la notion de plaisir associé à la viande et quand on est alcoolisé, on peut avoir cette sensation de craving [de manque] », analyse Claire Petin.

Devenir un flexitarien assumé plutôt qu’un végétarien frustré

Si certains culpabilisent d’avoir craqué, Lina n’en fait pas partie. « Il faut arrêter de se faire du mal. Si tu fais déjà des efforts au quotidien, tu as le droit à des petits kifs de temps en temps. Les conséquences ne sont pas très graves. » Selon Claire Petin, pour tenir sur le long terme, le régime doit avoir du sens pour soi. « Il faut peut-être accepter d’y déroger de temps en temps sans que cela soit pris comme un échec ». Lina l’assure, ces « petits kifs » lui permettent de limiter sa frustration au quotidien.

Ces entorses au régime sont vues d’un mauvais œil par certains végétariens. « Ils ne sont juste pas végétariens, quoi », balance Céline, 32 ans, qui n’a plus consommé de viande et de poisson depuis six ans. Si tu manges de la viande à chaque fois que tu es bourrée et que tu fais souvent des soirées… » Perrine est plus mesurée. « Je m’en fiche complètement, sauf si la personne est dans une logique moralisatrice et condescendante envers ceux qui mangent de la viande. Dans ce cas, je vais la chambrer. Les convictions qui partent au bout de deux pintes, ça va deux minutes. »

Si le manque et les craquages sont très fréquents, Claire Petin conseille un changement de régime alimentaire : « Plutôt que d’être un végétarien frustré, on peut devenir un flexitarien assumé. » Et si on est terrorisé à l’idée de consommer de la viande quand on est bourré, cela peut aussi être l’occasion de moins consommer… d’alcool.