Le carpaccio de bœuf de Mbappé, le brocoli rôti de Vitinha, les crêpes de Kimpembe, les lasagnes de Dembélé, le hot dog de Marquinhos, le couscous aux légumes de Hakimi, le croque-monsieur de Zaïre-Emery, la daurade de Danilo, la salade de penne de Donnarumma, le bibimbap de Kang-in Lee… Le Paris Saint-Germain va devenir le premier club de football français à éditer un livre de cuisine à ses couleurs.

Intitulé A table avec le Paris Saint-Germain, cet ouvrage qui paraîtra le 9 novembre, met en avant les recettes de cuisine préférées des joueurs emblématiques du Club.

Couverture du livre - AMPHORA

Signé par le chef double étoilé David Toutain en collaboration avec dix joueurs parisiens et le nutritionniste de l’équipe première Juan José Morillas, le livre contient 70 recettes détaillées, sept par joueurs, aussi faciles à cuisiner qu’équilibrées.

« Quand le club m’a proposé de collaborer sur ce livre, je l’ai vu comme une opportunité de présenter et de renforcer notre travail de la cuisine et de son aspect nutritionnel », explique Juan José Morillas. « Avec son approche qui tourne autour de l’équilibre, ce livre est pour moi une remise en question », témoigne de son côté David Toutain.

A destination des passionnés de football, des gourmands ou encore des parents qui souhaitent motiver leurs enfants à mieux manger, ce livre de 189 pages permet aux supporteurs et passionnés de cuisine d’entrer dans l’univers des joueurs parisiens et d’accéder à l’excellence culinaire incarnée par le chef double étoilé. « Au-delà du côté sportif et joueur de foot, il y aura toujours quelque chose à apprendre d’une recette de ce livre, estime-t-il : des astuces, une pertinence, mais aussi le côté cuisine internationale. C’était stimulant d’effectuer des recherches sur le produit, sur le plat emblématique d’une région ou d’un pays, tout en le transformant un tout petit peu. »

A table avec le Paris Saint-Germain, édité par les Editions Amphora, sera disponible dans les librairies dans toute la France au prix de 24,95 euros.