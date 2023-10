Linda veut du poulet ! Et le spectateur aussi veut croquer dedans après avoir découvert ce film d’animation fabuleux coréalisé par Chiara Malta et Sébastien Laudenbach et récompensé par le Cristal du meilleur long métrage au Festival d’Annecy. Les auteurs ont du talent pour allécher les spectateurs, autant que leur jeune héroïne réclamant un « poulet aux poivrons » à sa mère après que cette dernière l’a punie injustement.

« Sa demande dépasse largement le cadre de la gastronomie, explique Chiara Malta à 20 Minutes. Elle réveille un passé auquel la fille et la mère vont devoir faire face. » Las, une grève générale empêche de se rendre au supermarché. Il va donc falloir se procurer une volaille vivante, dont la quête offrira des aventures variées. « On voulait que le spectateur comprenne d’où vient le poulet que les deux héroïnes vont manger, » précise Sébastien Laudenbach.

Un « film bouffe »

Cela donne un film aux couleurs pétantes, aussi plein de vie que la jeune Linda et ses copains qui l’aident à réaliser son souhait. Le burlesque s’invite souvent dans les rapports entre des personnages farfelus comme un policier maladroit ou une grande sœur autoritaire. « Notre film est « Buffo » comme on dit en italien. Il a un côté résolument bouffon et fantaisiste, souligne Chiara Malta. Cette ode à la solidarité mêle une esthétique originale au trait épuré à une générosité de sentiments réjouissante quand toute la cité dans laquelle vivent les héroïnes participe à leur quête.

« On a voulu un faire un film joyeux dans lequel la nourriture est représentée de façon appétissante comme dans certains films japonais, précise Sébastien Laudenbach. C’était intéressant d’essayer de retranscrire le goût par l’image. » La dégustation du fameux plat est un régal pour les yeux, donnant l’impression d’être invité au festin.

Le poulet aux poivrons

On sort de la salle avec le cœur en fête, l’estomac qui gargouille et envie de connaître la recette du plat tant convoité ! « Il suffit de couper le poulet en morceaux et de le faire revenir dans de l’huile d’olive, précise Chiara Malta. Auparavant, on aura fait cuire des poivrons, de la tomate, des câpres et de l’ail séparément. Vous faites ensuite confire la viande dans les légumes… et c’est encore meilleur le lendemain ! » De quoi se régaler en regardant l’écran, puis en passant à table !