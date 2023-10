Emmenée par le Lyonnais Nabil Barina, intronisé capitaine, l’équipe de France a été sacrée championne du monde de pâtisserie, le week-end dernier à Milan. Les chefs Amaury Lafonta, Charaf Eddine Chrikioui et Luc Baudin, qui complétaient l’équipe, ont dû en découdre avec onze autres pays sur le thème « La musica della tua nazione » (la musique de votre nation).

La réalisation présenté par l'équipe de France de pâtisserie. - Agence Hysope Agence Hysope

Chaque nation devait s’affronter dans trois catégories : une sculpture en chocolat et pralines, une sculpture en sucre et gâteau moderne ainsi qu’une sculpture en pastillage et glace portion unique.

Non contents d’avoir gagné le concours, les Bleus ont également remporté le prix du « meilleur dessert glacé au monde ».

Habitué des concours Nabil Barina avait déjà été sacré champion du monde de tiramisu en 2021.