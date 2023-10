Jugé en appel pour le meurtre d’une postière qu’il nie fermement, Mamadou Diallo a confié mardi, à la barre, sa « honte » d’avoir fui après avoir découvert le corps, maintenant une version jugée incohérente par l’accusation. Le 19 décembre 2008, le corps de Catherine Burgod, lardé de 28 coups de couteau, a été retrouvé dans une pièce de repos de la petite agence postale de Montréal-la-Cluse (Ain). Si les enquêteurs ont longtemps soupçonné l’acteur Gérald Thomassin, qui vivait juste en face et qui s’était notamment accusé du meurtre, les cartes ont été rebattues dix ans plus tard.

Le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) avait montré que l’ADN prélevé sur un sac près du corps de la victime, jusqu’ici non identifié, était celui de Mamadou Diallo, alors accusé par une ex-petite amie d’avoir volé sa carte bancaire

« Je culpabilise »

Devant, les jurés de la cour d’assises du Rhône, l’intéressé maintient avec conviction sa version des faits. Il confirme s’être rendu à la poste ce jour-là, avoir « vu le corps de la dame » puis paniqué. « Oui j’ai peur, oui je regrette. Je culpabilise » de ne pas avoir donné l’alerte, assure-t-il, expliquant « parler avec le cœur ». « En plus j’ai pris de l’argent… »

Depuis son arrestation, l’homme affirme avoir découvert le corps de la postière tuée et ne s’explique pas son geste en partant : se saisir d’une liasse de 400 euros. « J’étais en état de choc », répète-t-il, traumatisé par la vision de la victime ensanglantée. Le président lui rappelle « la chronologie serrée » entre le dernier signe de vie de Catherine Burgod, un SMS à 8h36, la découverte du corps par des clients peu après 9 heures et le fait que ce sont au total près de 2.500 euros qui ont été volés.

Sous le feu de l’accusation, qui pointe à plusieurs reprises des changements de version au fur et à mesure des interrogatoires, des incohérences sur son heure d’arrivée ou son itinéraire à l’arrivée et à son départ, sa parfaite connaissance des lieux, encore une décennie après les faits, Mamadou Diallo martèle sa ligne de défense.

Le fantôme de Thomassin

« Je suis innocent des faits qu’on me reproche. (…) J’ai été acquitté parce que j’ai répondu aux questions », lance-t-il, rappelant le jugement de la première instance. Et de regretter une fois de plus l’absence sur le banc des accusés de Gérald Thomassin, qui a bénéficié d’un non-lieu après avoir disparu en août 2019 alors qu’il devait se rendre à une confrontation dans le bureau du juge d’instruction à Lyon.

Sa famille, ses proches, lui apportent un soutien sans faille. « Aimable, serviable, empathique », les qualificatifs qu’ils emploient à l’égard de Mamadou Diallo en témoignent. « Je n’ai même pas une once de doute qu’il ait pu faire un tel geste », assure encore son frère mardi devant la cour. Sa compagne, avec laquelle il est marié religieusement, reconnaît qu'« il a parfois manqué de courage » envers elle. « Il m’a déjà menti », dit-elle, tout en lui apportant son soutien absolu.