Les bons vivants vont adorer ce livre. Dans « Ovalix » (éditions Albin Michel), Yves Camdeborde et Olivier Margot, deux passionnées du ballon ovale, racontent l’histoire gourmande du rugby. « Dans cet ouvrage, on retrouve 32 menus, détaille le chef Yves Camdeborde. On est allé chercher des vieux menus qui ont marqué des banquets d’après-matchs de 1.800 jusqu’à nos jours. » Les lecteurs pourront aussi y découvrir des images d’archives rares ou inédites ainsi que des recettes gourmandes à réaliser soi-même.

Pour les quarts de finale de la coupe du monde de Rugby, c’est donc tout naturellement que nous avons demandé à Yves Camdeborde de sélectionner une recette à l’image de la rencontre choc entre la France et l’Afrique du Sud. « Les springboks sont à l’état pur. On va donc faire une recette brute » analyse le chef : « Ça sera un magret de canard en carpaccio. »

Le chef cuisinier Yves Camdeborde présente son nouveau livre « Ovalix » publié aux éditions Albin Michel le 13 septembre. - Mathilde Kaczkowski

