Vous êtes sceptique face aux événements paranormaux ? L’exposition « Phénomènes. Les savants et les mystères de l’esprit » pourrait bien vous faire changer d’avis. Jusqu’au 17 février, le Musée de l’Histoire de la Médecine, à Paris, présente une exposition captivante sur le paranormal. Des photos, sculptures et accessoires liés à l’hypnose, à la télépathie, aux médiums et à l’ectoplasmie sont mis en avant, explorant ces phénomènes sous l’angle de l’expertise médicale. L’exposition met en lumière les travaux de nombreux médecins et de scientifiques qui ont tenté d’expliquer ces phénomènes paranormaux.

Notes, enquêtes et preuves d’expériences scientifiques y sont exposées, certaines autour de tests qui ont échoué et d’autres liées à des maisons hantées. Une rencontre insolite entre la science et les phénomènes inexpliqués. Cette exposition pourrait bien répondre à vos doutes concernant l’existence du monde paranormal.

Infos pratiques

Exposition « Phénomènes. Les savants et les mystères de l’esprit » Musée d’Histoire de la Médecine, Université Paris Cité, 12 rue de l’École de Médecine (Paris 6e)

Horaires :

Du lundi au samedi, de 14 heures à 17h30 (excepté les jours fériés)

Tarifs :

Entrée plein tarif à 3,50 €

Entrée tarif réduit à 2,50 €