On vous emmène en immersion dans la salle des moulages de l’hôpital Saint-Louis, situé dans le 10e arrondissement de Paris. Ce petit musée qui n’a pas été modifié depuis son ouverture, expose des pièces moulées à partir de différentes parties du corps de patients qui ont réellement été hospitalisés à l’hôpital Saint-Louis.

Une exposition à la cire

Sylvie Dorison, chargée de musée des Moulages de Saint-Louis, explique que « l’objectif de ces pièces était d’avoir des modèles pédagogiques pour améliorer l’enseignement de la dermatologie ». Pour qu’elles soient le plus réalistes possibles, « les moulages sont faits en cire, et mélangés à d’autres éléments pour en modifier les propriétés », détaille-t-elle. Parmi ces autres éléments, on retrouve notamment du blanc de céruse, pour modifier la coloration, et des résines pour que le moulage se fasse plus facilement.

Des moulages au « réalisme incroyable »

« Ce moulage est particulièrement bien fait, on dirait presque une sculpture », commente la chargée de musée à propos du moulage du visage d’un nouveau-né, avant de continuer : « c’est d’un réalisme incroyable ». En effet, certains moulages vont jusqu’à imiter les vaisseaux sanguins humains et les détails de certaines pathologies.

Sylvie Dorison confie d’ailleurs que le réalisme de certaines maladies de la peau sur les moulages va jusqu’à mettre certains visiteurs « mal à l’aise ». « ça renvoie vraiment la souffrance de l’être humain », souligne-t-elle.