Que c’est beau ! Le Festival Lumière a honoré Wim Wenders, mais donne aussi l’occasion de rendre hommage aux « patrons » avec la réouverture du musée Lumière dans l’ancienne maison de famille des inventeurs du cinéma. Cette nouvelle version entièrement rénovée sera visible par le grand public dès le 26 octobre prochain, une bonne façon ludique et magique de réviser les bases du 7e art.

Le musée Lumière, à Lyon, offre une vue unique sur l'hisoire du cinéma - LOIC BENOIT

La villa Lumière, construite en 1900 par Antoine Lumière, classée Monument historique et fermée aux visiteurs depuis janvier 2023 est déjà une attraction à part entière. Les innovations apportées à l’exposition donnent une touche de modernité à ce voyage sur le territoire des pionniers du cinéma. 20 Minutes a eu la chance de visiter ce haut lieu du 7e Art en avant-première.

Le zootrope d'Emilie Tolot, au musze Lumière - LOIC BENOIT/Institut Lumière

Les temps forts du musée

On a été bluffé par le zootrope en relief conçu par l’artiste Emilie Tolot. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour qu’il se mette en marche et anime 300 personnages prenant soudain vie avec tant de vivacité qu’on ne sait très vite plus où regarder. On comprend comment se décompose le mouvement parce qu’on voit la magie opérer. On prédit que ce sera le clou de l’exposition.

La famille Lumière - LOIC BENOIT/Institut Lumière

La vie de la famille Lumière a été soigneusement documentée donnant une vue plongeante sur leur époque. On s’amuse à les regarder accomplir des gestes quotidiens et leur existence devient celle de gens ordinaires comme si on assistait à une projection des films de notre propre famille. Rires garantis en leur compagnie. C’est vraiment très réussi.

La tableau animé des films Lumière - Maxime Gruss/Institut Lumière

Le musée s’est totalement dépoussiéré pour offrir aux visiteurs un mélange passionnant de révélations historiques voire ethnographiques avec des échantillons de films d’époque revisitée par les techniques modernes. On a un faible pour un tableau animé montrant l’étendue de la production Lumière. Il faudrait 24 heures pour visionner en détail ce qu’on appréhende ici en un seul coup d’œil.

Le musée rénové offre un véritable moment d’émotion pour tout amoureux du cinéma (avec, tout à côté, la rue du premier film où on peut voir aux vestiges du hangar où fut tournée La Sortie des usines Lumière). On ne peut que conseiller chaleureusement d’aller y faire un petit tout lors d’une visite à Lyon. C’est vraiment aussi instructif que magnifique pour tous les âges.