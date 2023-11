Souriez, vous êtes à l’Iconic Selfie Studio ! Inspiré par les célèbres musées du selfie de Los Angeles, Budapest et Florence, cet établissement made in France vous ouvre ses portes à Paris pour une expérience déjantée, qu’il ne faut pas manquer jusqu’au 14 janvier. Dans un espace de 500 mètres carrés, laissez libre cours à votre créativité en vous mettant en scène dans des décors aussi variés que colorés : baignoire, station de ski, cabine téléphonique, ou encore piscine à balles. Que les décors soit sponsorisé par des marques ou tout simplement original, au centre de l’œuvre d’art, c’est vous ! Alors, armez-vous de vos smartphones, chargez bien vos batteries, et partez à la découverte de ce musée où vous êtes la star de l’exposition.

Moins égocentrique qu’il n’y paraît

« C’est tellement plus sympa de prendre des photos de mes enfants dans un univers un peu décalé que chez nous, confie Julia à 20 Minutes. Je préfère me rendre à ce genre d’événement, ça change des photos horribles de l’école ou de celles que nous avons à la maison », avoue la mère de famille. Avec des entrées coûtant de 16 à 19 euros (gratuit jusqu’à 4 ans), l’Iconic Selfie Studio peut accueillir jusqu’à 5.000 personnes, initialement prédestiné à la Gen-Z, il a trouvé un véritable publique auprès des familles. Adapté pour les petits comme pour les grands, le studio est doté de multiples mini-décors, une boutique de souvenirs et une cafétéria rendent la visite agréable pour les groupes et les échanges. Décorée jusqu’au bout des toilettes, l’exposition propose plus d’une vingtaine de décors, tous plus originaux les uns que les autres.

« Ce type d’exposition vous aident à rester actif sur les réseaux sociaux sans passer trop de temps à créer du contenu, analyse le sociologue Frédéric Godart. C’est un moyen d’expression qui encourage la socialisation en groupe, une chose qui devient difficile à notre époque ». Pour lui, ce genre d’événement n’accentue pas l’individualisme, au contraire ! À l’Iconic Selfie Studio, les selfies se transforment en véritables séances photos alors difficiles d’en profiter seul. Notre conseil : venez avec des amis pour obtenir vos meilleurs clichés dans le décor au LED rouge, dans la vitrine ou dans la jungle.

La piscine à boules de Coca-Cola va bientôt changer de couleur pour Noël - Iconic Selfie Studio

Plus marketing qu’il n’y paraît

Imaginé par l’agence de communication française Oconnection, l’Iconic Selfie Studio est également devenu un atout marketing pour les marques. À l’origine de 14 des 35 décors de l’exposition, des marques telles que Coca-Cola, Renova, Brut ou Casio se sont associées au musée. Elles ont créé des décors originaux, reflétant leur identité de marque, dans le but de maintenir ou de tisser des liens avec un public jeune en ligne. L’exposition encourage les visiteurs à partager leurs photos sur le Web, en taguant le compte Instagram @iconic_selfiestudio ou avec le hashtag #iconicselfiestudio, attirant ainsi certaines marques qui souhaitent être présentes sur les réseaux sociaux. Par exemple, la marque de montres Casio organise un concours quotidien, permettant aux visiteurs de gagner une montre en scannant un QR code. D’autres marques, comme Bulldog, la marque de produits de soin pour hommes, ont adopté une approche plus directe en habillant les toilettes aux couleurs de leur univers et proposant leurs produits en libre-service pour les visiteurs.

Ces partenariats ont augmenté le nombre de décors « instagrammables » à 35 dans l’Iconic Selfie Studio, offrant encore plus d’opportunités de prendre des photos insolites. « Selon le nombre de visites, on pourrait envisager un lieu permanent, avec des décors changeants », confie à 20 Minutes Arnaud Baudry d’Asson, le président d’Oconnection. L’agence imagine même un avenir itinérant pour le musée éphémère, « peut-être qu’un jour, l’Iconic Selfie Studio sera même présent lors de festivals ».

Infos pratiques

Iconic Selfie Studio

Adresse : 27 Boulevard Jules Ferry (Paris 11e)

Ouvert du mercredi au samedi de 12 heures à 21 heures et dimanche de 10 heures à 18 heures

Billet à partir de 16 euros sur le site https://iconic-selfiestudio.com/