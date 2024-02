Quels sont les secrets forme et beauté d'Yseult ?

Dans une interview exclusive, Yseult, chanteuse et égérie de L’Oréal Paris, a répondu aux questions de 20 Minutes sur ses habitudes quotidiennes. Elle n’hésite pas à donner ses astuces forme ou beauté, ses bonnes adresses et partager ses petits gestes du quotidien.

Se réveiller avec toi c’est se réveiller à quelle heure ?

Je suis souvent éveillée, donc ça dépend. Soit à 5 heures si je dois prendre l’avion. Soit à 2 heures, à cause de l’insomnie.

Quel est ton premier réflexe en te levant ?

Chanter, regarder mes mails, faire ma routine beauté… Et quand je me réveille à 2 heures du matin, écrire.

La musique feel-good que tu aimes chanter ou écouter en te préparant ?

« Passion fruit » de Drake. Ça me met dans une ambiance un peu sensuelle, je sais que je vais passer une bonne journée.

La coiffure que tu fais quand tu te réveilles en retard ?

Je mets un foulard en soie et c’est tout.

Quels sont tes indispensables beauté ?

Le Mascara panorama de chez L’Oréal Paris, parce que je le vaux bien. Je prends aussi soin de ma peau matin et soir.

J’évite au maximum de toucher ma peau durant la journée avec mes mains parce qu’il y a trop de bactéries, et c’est ce qui cause les petites imperfections qu’on n’aime pas trop.

Parmi eux, celui que tu choisirais si tu ne pouvais en garder qu’un et pourquoi ?

Le mascara, parce que c’est vraiment un produit que tu peux utiliser sans forcément avoir un maquillage complet. Tu peux te lever le matin, tu mets juste un mascara et c’est tout. Ou peut-être un petit gloss quand même. Un petit gloss transparent en plus.

Le petit-déjeuner que tu te fais solo le matin quand tu as du temps ?

Je sais que ce n’est pas bien, mais je saute les petits-déjeuners. Et même lorsque j’ai du temps, je saute le petit-déjeuner sauf quand je suis en vacances. Bizarrement, quand je suis en vacances j’aime bien me lever à 7 heures du matin pour aller au buffet. J’adore les agrumes, les fruits découpés. Les ananas, le pamplemousse, les clémentines…

La tenue dans laquelle tu te sens le mieux au quotidien ?

Ce n’est pas très glamour, mais un jogging. Jogging noir, sweet noir, paire de chaussettes blanches, petite paire de baskets blanches, toujours avec petit foulard en soie. Et un petit sac de luxe quand même parce que c’est la base. Et il faut quand même rattraper le jogging. Mais en gros, c’est jogging noir.

Si j’ouvre ton sac, qu’est-ce que j’y trouverai impérativement ?

Un gloss, ça c’est sûr ! Je ne peux pas sortir sans un gloss ou un baume à lèvres. Tu trouveras aussi une paire d’écouteurs ou un casque. Au cas où l’on m’envoie des mix, des masters ou des démos que je dois écouter durant la journée.

J’ai tout le temps des chewing-gum. C’est peu commun mais j’ai en permanence des lingettes dans mon sac, on ne sait jamais.

Où vas-tu pour déjeuner ?

Je reviens de Los Angeles, et là-bas, il y a un restaurant super bon qui s’appelle « Bottega ». Ils font de très bons brunchs. C’est un peu mon coin là-bas, que ce soit le matin, le midi et le soir.

Sur Paris, c’est « Mon Coco » à République. C’est ouvert jusqu’à 3 heures à 4 heures du matin, ils font de très bons arancini. Voilà, je pose ça là.

Un endroit où tu aimes aller et pourquoi ?

Los Angeles, car je me sens libre d’y être moi-même à 100 % sans être jugée. J’ai toujours été en mode : « Moi j’adore l’hiver, je suis une meuf de l’hiver… », mais en vrai pas du tout ! L’été me va super bien. Mon teint, mes cheveux, mon humeur sont au top !

Je me sens tout le temps fraîche là-bas. Je me sens libre de me balader en short ou en mini-short, personne ne va me juger. C’est tout un monde là-bas, avec la culture du sport, la culture du travail, de l’effort. Ce sont des choses qui m’inspirent énormément. Quand j’y suis, c’est alimentation au top, soirées, rencontre, folie.

Los Angeles est vraiment une ville qui colle avec ma personnalité. J’avoue que j’aime bien New York aussi. C’est vraiment une ville qui bouge, une ville de culture également. Peut-être même plus que Los Angeles.

Ton secret pour rester en forme et être de bonne humeur ?

Voyager. J’ai compris que ça t’aide à te connaître, à lâcher prise, à faire confiance au monde, aux gens qui t’entourent et revenir plus forte.

Un mot de la fin ?

Je suis super contente de pouvoir représenter toutes les beautés du monde entier et de montrer que la beauté est plurielle.