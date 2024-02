Pourquoi on veut tous la même peau que les Coréennes ?

Elles sont devenues les nouveaux « goals » beauté sur les réseaux sociaux : les tendances skincare « clear skin » (peau nette), « glass skin » (peau de verre), ou encore « milk skin » (peau de lait, effet porcelaine). Leur point commun ? Elles mettent toutes en avant le teint « parfait » et sans imperfections, plébiscitées par les Coréens sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, il suffit de taper le hashtag #koreanskincare pour tomber sur les nombreuses vidéos montrant les avant/après de personnes qui passent d’une peau acnéique à u teint parfaitement net, grâce à des produits de beauté coréens ». C’est le cas du compte songofskin aux près de 724.000 abonnés, où l’utilisatrice vante constamment l’efficacité des produits coréens dans ses vidéos. À 20 Minutes, des experts de la K-Beauty ont expliqué pourquoi ces tendances beauté coréennes font l’unanimité à l’étranger.

Les peaux coréennes sont convoitées suite au succès mondial de la K-beauty

L’intérêt de la K-beauty est arrivé grâce à l’essor de la K-Pop dans les pays occidentaux, raconte Olivia Spichal, chargée communication de la marque coréenne Yepoda. Cette popularisation massive a mis en avant la culture coréenne dont la beauté fait partie intégrante autant pour les hommes que les femmes, le matin comme le soir. Et si la France est réceptive à ces tendances beautés étrangères, c’est parce qu’elle constitue, elle aussi, « un gros marché cosmétique » à l’instar de la Corée du Sud, où les standards de beauté « sont très élevés d’un point de vue social ».

« Les Coréens ont à cœur de prendre soin de leur peau et cela se retranscrit donc dans chaque marque de beauté et de skincare », nous explique Marion Nguyen, PR manager de la marque de cosmétiques coréens Laneige. L’enseigne a d’ailleurs vu son produit pour les lèvres buzzer en France et aux Etats-Unis suite à l’engouement pour les produits coréens sur TikTok. Selon Yepoda, c’est aussi grâce à l’efficacité des actifs utilisés dans les produits, que les Coréennes doivent leur peau lisse. En effet, on retrouve très souvent des ingrédients tels que le ginseng, la centella asiatica, ou le yuzu, dont l’usage est ancestral en Asie.

Les Coréennes « apprennent à prendre soin de leur peau dès le bas âge »

Si les peaux des Coréennes donnent si envie, c’est parce qu’elles sont particulièrement nettes. « En France, les jeunes filles vont copier le maquillage de leurs mamans, en Corée elles apprennent à prendre soin de leur peau dès le jeune âge », avance Olivia Spichal. Elle ajoute : « Les femmes apportent un intérêt si important à l’aspect de leur peau que l’utilisation de produits anti-âge se fait à partir de 19 ans pour prévenir les marques de vieillissement ou les imperfections en tout genre ».

Et pour préserver une peau saine et lisse, les routines sont souvent fastidieuses, comprenant 10 à 12 étapes. Les influenceuses coréennes en sont d’ailleurs fières : « Oui », j’ai une routine à 10 étapes « et c’est pourquoi j’ai une peau aussi lumineuse », peut-on lire sur le compte TikTok @songofskin. Ce qui n’a pas l’air de décourager les utilisateurs, puisque les tutoriels de routines coréennes cartonnent sur la plateforme chinoise. Parmi elles, l’utilisatrice@yejee.lee qui cumule 5 millions de likes sur son compte en postant essentiellement sa routine beauté coréenne. La marque Yepoda nous confie d’ailleurs que son kit de routine coréen « glass skin set » fait partie des top ventes actuellement.

La routine d’une femme coréenne

Les Coréennes misent sur la prévention, l’hydratation et la protection. Les deux premières étapes sont constituées d’un double nettoyage, « c’est la base de toute bonne routine coréenne », explique Olivia. Il s’agit d’un démaquillage avec une huile suivi d’un nettoyage avec un produit généralement moussant. « L’air de Corée du Sud est souvent très pollué, les Coréens font donc très attention à se protéger et à nettoyer leur peau notamment avec le 'double cleansing' pour retirer toutes les impuretés accumulées au cours de la journée », ajoute Marion Nguyen.

Etape 3 : le toner ou la brume (ou les deux), « c’est une phase de préparation qui permet meilleure absorption des produits », souligne Olivia.

Etape 4 : Le traitement. Il s’agit de l’utilisation d’un sérum spécifique aux problématiques de sa peau.

Etape 5 : L’hydratation. Les femmes coréennes hydratent intensément leurs peaux pour cet effet « milk skin », le matin avec une crème de jour et le soir une crème de nuit beaucoup plus hydratante et nutritive.

Etape 6 : Le soin pour les yeux. Rien ne leur échappe et surtout pas cette partie du visage où la peau est fine, et donc plus sujette aux cernes, poches et rides. Patchs pour les yeux et crèmes contour de l’œil sont donc appréciés

Etape 7 : La protection solaire. « On apprend dès le plus jeune à mettre de la crème solaire », lance Olivia. En effet, les rayons UV sont la première cause de vieillissement cutané et donc l’ennemi numéro pour préserver sa peau de bébé.

Pour les étapes restantes, certaines sont à réaliser une à deux fois par semaine seulement. On peut citer le gommage et le masque sous toutes ses formes (sheet mask, masque en poudre ou en pâte). Et quotidiennement, une essence (lotion hydratante très concentrée) pour les plus assidues qui veulent obtenir leur « glass skin » coûte que coûte.