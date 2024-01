«Tout arrive à point à qui sait t’attendre ». Il aura fallu patienter 74 ans à Charles III pour être couronné, et 110 ans aux gourdes Stanley pour percer. Née en 1913, cette marque se présente sur son site comme celle qui a « inventé la bouteille incassable », sans créer d’émoi particulier à travers le monde. C’est seulement depuis quelques mois que la firme vit son heure de gloire, grâce à l’aide précieuse des réseaux sociaux.

Un succès fou grâce aux réseaux sociaux

Qu’elle soit bleue, marron, ou rouge, les Américains s’arrachent les fameuses gourdes Stanley, et plus précisément le modèle « quencher ». Malgré leurs prix élevés, (49,95 euros en moyenne) vous aurez du mal à les retrouver sur le site de la marque éponyme, puisqu’elles sont fréquemment en rupture en stock. En France, vous pourrez vous procurer ce modèle via Amazon, mais cette fois-ci, les prix flambent. On vous proposera même de payer en 4 fois, votre gourde à pas moins de 155 euros. Et l’engouement est tel que le hashtag #StanleyCups compte 135 millions de vues sur TikTok.

« En rupture de stock en moins de 4 minutes », peut-on lire en description de la vidéo aux 1,5 million de « j’aime » de l’utilisatrice Victoria Robino. On y voit le modèle spécial Saint-Valentin (aux couleurs rose et rouge) disparaître des rayons de l’enseigne américaine Target en un temps record, à deux mois du 14 février. L’enseigne américaine qui avait semble-t-il prévu le coup, mentionnait un achat « limité à deux gourdes maximum par personne » pour ce modèle.

Ce succès est en partie dû à la vidéo de l’utilisatrice@danimarielettering sur TikTok. En effet, cette dernière avait fait un post pour montrer que seule sa gourde Stanley avait survécu à l’incendie de son véhicule. Le post de la tiktokeuse est ensuite devenu viral et a recueilli 9,1 millions de j’aime sur la plateforme chinoise. Un bon coup de publicité pour lequel Terence Reilly, président de la marque de gourdes, s’est montré particulièrement reconnaissant. « Il n’y a pas de meilleur exemple pour montrer la qualité de nos produits », a-t-il déclaré dans un post tiktok, dans lequel il promettait « remplacer » le véhicule de la victime. Chose promise, chose due, l’Américaine a reçu une Mazda accompagnée d’une nouvelle gourde quencher, le tout offert par Stanley.

« Je me suis dit que j’avais besoin de ça. Je me suis dis que ça allait changer ma vie, et ça l’a complètement fait »

« Il y a comme une sous-culture sur TikTok complètement obsédée par les gourdes Staneley et ce que vous y mettez », lance Olivia Rodriguo, chanteuse et actrice américaine, dans une interview vidéo consacrée au magazine GQ. « Je me suis dit que j’avais besoin de ça. Je me suis dis que ça allait changer ma vie, et ça l’a complètement fait », continue-t-elle en manipulant sa gourde quencher couleur lilas.

Ces gourdes peuvent garder votre eau froide ou chaude durant toute la journée. Pratique, selon la star américaine, pour y mettre les jus qu’on se concocte ou encore préserver le goût de l’eau. Deuxième point, leur esthétique. Ces gourdes se déclinent en plusieurs coloris et sont très « instagrammables ». Ce qui en fait également un bon accessoire pour la Gen Z, et particulièrement les lycéens américains.

Dans les faits, cette gourde n’a rien de d’extraordinaire. Initialement conçue pour être « durable », pour les ouvriers, elle vante désormais la « qualité » de son acier inoxydable et la rétention du chaud et du froid… comme la plupart des gourdes finalement.