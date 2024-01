Sommeil, immunité, brûle graisse… Les bienfaits du froid pour la santé

Une météo glaciale, avec des températures négatives : tel est le programme météo de la semaine. La faute au « Moscou Paris », ce vent polaire qui fait chuter le thermomètre et nous fait grimper le thermostat du chauffage à la maison.

Sept départements sont en vigilance orange neige/verglas, a annoncé Météo-France, pour la journée la plus froide de la semaine dans l’Hexagone. De quoi nous pousser à nous emmitoufler et rester bien au chaud à la maison pour ne pas tomber attraper froid. Pourtant, le froid aurait de nombreuses vertus pour notre santé.

Un effet brûle-graisse

Si le froid donne à beaucoup des envies d’hibernation, entre cocooning sous un plaid et raclette au coin du feu, d’autres apprécient les balades au grand air et ne sont pas rebutés à l’idée d’avoir les joues fouettées par la fraîcheur extérieure. De quoi activer leur métabolisme et les faire brûler davantage de graisse. Comment ? D’abord, pour assurer toutes ses fonctions vitales élémentaires, le corps doit maintenir sa température aux environs de 37 degrés. S’il est exposé à des températures basses, il va tout mettre en œuvre pour se réchauffer. C’est la thermogenèse, par laquelle il va notamment grelotter et ainsi se réchauffer grâce à ces contractions musculaires involontaires et répétées, qui vont aider l’organisme à produire de la chaleur.

Et le froid permet aussi de favoriser la production de graisse brune, située principalement sur les épaules et le haut du dos, et qui augmente les dépenses énergétiques et aide l’organisme à lutter contre le froid. Une graisse qui stimule le métabolisme et l’aide à brûler la graisse blanche, localisée sur le ventre, les fesses ou encore les cuisses et qui, elle, est responsable de maladies métaboliques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Un antidépresseur naturel

Alors que le Blue Monday, jour réputé le plus déprimant de l’année, approche à grands pas, se promener dans le froid aurait aussi un effet antidépresseur naturel. Quand on est bien couverts, et quand le soleil brille pour profiter des bienfaits de la luminosité et faire le plein de vitamine D, le froid « pousse le corps à libérer des endorphines, qui sont les hormones du bonheur », indique le Dr Saldmann. Et qui ont des effets proches de la morphine.

Plus audacieux encore, les Scandinaves, champions du monde du bonheur, sont nombreux à être adeptes de la nage hivernale, eux qui aiment alterner entre se prélasser dans leur sauna et sauter dans l’eau glacée. Selon Susanna Søberg, docteure en recherche sur le métabolisme et autrice de l’ouvrage Les pouvoirs extraordinaires du froid (éd. Robert Laffont), « les patients souffrant de dépression expriment souvent un manque de calme intérieur, de joie de vivre et d’énergie, et voient leur mémoire diminuer. La nage hivernale semble influencer précisément ces aspects. Elle améliore l’humeur et provoque cette sensation "d’euphorie du nageur" ». Comment ? « Deux aspects de la nage hivernale agissent contre la dépression, répond-elle. D’abord, l’habituation physiologique à l’eau froide, par laquelle les effets de la réaction au choc thermique peuvent atténuer le stress mental. Ensuite, le sentiment de puissance intérieure et de réalisation ».

Un effet antidouleur et une meilleure récupération

Les bains de froid, beaucoup de sportifs en sont adeptes pour leur action sur la récupération post-effort. Parmi les partisans de la cryothérapie figurent ainsi Franck Ribéry ou encore le basketteur Stephen Curry, qui n’ont pas peur de se plonger dans des bains d’azote liquide à -140 degrés pour se remettre d’efforts intenses. « Les athlètes d’élite se blessent souvent, ce qui peut être très douloureux, et on sait aujourd’hui que les poches de glace et les bains glacés accélèrent leur récupération après l’effort, car ils éliminent plus rapidement l’acide lactique des muscles, ce qui réduit les courbatures et leur permet de mieux guérir ». Il pousse également notre cerveau à créer des endorphines dont les effets antidouleurs se rapprochent de ceux de la morphine. En outre, le froid a aussi pour vertu de réduire l’inflammation et les douleurs articulaires, et d’améliorer la circulation sanguine.

Une immunité renforcée

Dans les pays scandinaves, on ne blague pas avec les vertus du froid, et il est de coutume que les parents fassent faire la sieste à leur bébé dehors, en hiver, même lorsque les températures sont glaciales. Bien emmitouflés dans leur poussette, les bébés dormiraient mieux, auraient un système immunitaire renforcé et seraient ainsi moins sujets aux rhumes et autres infections hivernales. Le froid « augmente de façon aiguë la réponse immunitaire, confirme Susanna Søber, ce qui permet une réduction des infections ».

De quoi pousser aussi les adultes à pratiquer les bains glacés pour renforcer leur immunité. Selon la prestigieuse université américaine de UCLA en Californie, « le choc de l’eau froide peut stimuler les cellules sanguines qui combattent les infections (les leucocytes). Une étude menée aux Pays-Bas a révélé que les personnes qui ont opté pour des douches froides pendant 30, 60 ou 90 secondes pendant 90 jours ont déclaré être moins malades que les personnes qui n’ont pas opté pour des douches froides ».

Un meilleur sommeil

C’est bien connu, pour mieux dormir, il ne faut pas que la température de la chambre à coucher soit trop élevée. Pas la peine donc de forcer sur le chauffage malgré la baisse des températures : s’il fait entre 16 et 19 degrés dans votre chambre, vous rejoindrez plus facilement les bras de Morphée. Mais certains vont plus loin : le Dr Frédéric Saldmann, médecin cardiologue et nutritionniste, et auteur de l’ouvrage Votre santé sans risque (éd. Albin Michel), recommande même, chaque matin, de « mettre votre oreiller dans un sac plastique au réfrigérateur. Ressortez-le avant d’aller vous coucher. Les études scientifiques ont démontré qu’en proposant à des sujets un casque réfrigérant, le sommeil arrivait beaucoup plus rapidement. La baisse de température opère comme un déclencheur de l’endormissement en agissant sur des zones cérébrales spécifiques. Le froid ralentit le cerveau, comme un engourdissement qui le fige et l’endort ».