De notre envoyé spécial de la hype,

Loin des tomates colorées, de l’incontournable pomme de terre ou de l’avocat superstar, la courge a longtemps eu le rôle du légume ingrat. Tout juste une hype annuelle pour les citrouilles pendant cinq jours à Halloween, aussi vite retombée passée octobre. Mais dans un miracle digne du meilleur téléfilm de Noël, les courges, notamment le butternut, sont devenues les nouvelles stars des réseaux sociaux.

Sur TikTok, Youtube ou Instagram, difficile en cet automne hiver 2023 de ne pas croiser une recette de cuisine proposant du butternut, un potimarron ou autres légumes oranges et rond. Les vidéastes culinaires déclinent les cucurbitacées sous toutes les formes : risoto, velouté, sauce, salade, farce, gnocchis… Absolument tout est « butternable ». Hugo, vidéaste de la chaîne de cuisine Whoogy’s, plus de 600.000 abonnés sur Instagram et sur Tik Tok, a découvert la hype l’année dernière avec le succès aussi surprenant que spectaculaire d’une vidéo de recette de pâtes au butternut.

Variétés et idées à l’infini

Cette dernière cumule à 10 millions de vues, soit de loin son record personnel. A titre de comparaison, « une vidéo qui marche bien tourne autour de 500.000 vues », indique-t-il. Même réussite chez Harmonie Cuisine. Sa vidéo de recette butternut et feta compte 380.000 vues sur TikTok, soit plus de trois fois son nombre d’abonnés. Son gâteau au potimarron, au plus de 300.000 vues, a aussi atteint les cimes.

View this post on Instagram A post shared by WHOOGY’S (@whoogys)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Ce qui nous donne un premier élément pour comprendre la hype : l’extrême polyvalence des courges : « Il y a une très grande variété de recettes et de déclinaisons possibles, note Nathalie Louisgrand, enseignante-chercheuse spécialiste de la gastronomie à Grenoble École de Management. Il est possible de composer des recettes sucrées ou salés, de faire du butternut l’élément principal du plat ou juste un accompagnement. »

Et c’est précisément ce que le viewer vient chercher, décrypte Hugo : « La courge n’était pas boudée, c’est juste que les gens ne savaient pas comment la cuisiner, une fois avoir fait un velouté et une purée. C’est pour ça que les vidéos sur les courges marchent si bien : on répond à une attente en offrant des idées de recettes sur un produit inutilisé. » Une bouffée d’air frais aussi au rayon des légumes, rajoute Nathalie Peyrebonne, maîtresse de conférences à l’université Paris 3-Sorbonne Nouvelle et spécialiste des représentations de l’alimentation. « Le développement du végétarisme et véganisme pousse à chercher toujours plus d’aliments différents, et explique en partie le retour en force des courges, assez oubliées pendant un temps. »

Pas cher à acheter, pas chiante à cuisiner

Le niveau de difficulté pour le cuisiner est lui aussi extrêmement adaptable, vante Nathalie Louisgrand : « Le butternut peut permettre des recettes ultra-basiques que tout amateur sait faire, tout comme des plats très complexes à la Philippe Etchebest » Pour la recette des pâtes au butternut d’Hugo, il suffit de couper la courge en deux, de la quadriller et de la mettre au four avec de l’ail et de l’huile d’olive, puis de la mixer. Rien de bien sorcier donc.

La douceur du produit se retrouve également au ticket de caisse. « Le succès de la courge tient aussi à son prix : 2,5 euros le kilo environ », estime Jean-Baptiste Dufief, chef cuisinier à domicile. Lui aussi constate un retour en force de la courge, notamment sur les réseaux sociaux où il fait sa publicité, loin de l’image d’autrefois : « Elle était considérée comme un légume non-noble car elle pousse abondamment et facilement. » Même lui en propose en entrée potentielle de son menu de Noël.

Tous les goûts et LA couleur

Mais la vraie plus-value de la courge sur les réseaux sociaux tient plus à sa couleur : cet orange pétard voire carrément fluo. « Le visuel prime car en vidéo, il n’y a ni le goût ni l’odeur, rappelle Hugo. Cet orange vif rend les plats composés de courge extrêmement esthétique, et attire forcément l’œil sur une vignette vidéo. »

Un orange vraiment fascinant, poursuit Nathalie Peyrebonne : « C’est une couleur très vive, symbole d’énergie, de soleil, de lumière, et qui dénote d’autant plus avec celles des autres légumes de saison comme le poireau ou les radis, beaucoup plus fades et austères niveau apparence. »

Cuisine de grand-mère

Du flashy et de l’healthy, autre grande tendance de l’époque. A Jean Baptiste Dufief de faire la présentation des qualités nutritionnelles du produit phare : « Les courges ont séduit les consommateurs car elles sont très peu caloriques, bonnes pour la santé pleine de vitamine notamment C et E, ainsi que des vertus anti-oxydantes. »

Enfin, si butternut et autres courges sont les stars des réseaux sociaux so 2023, c’est par nostalgie qu’ils brillent. « Depuis quelques années, et a fortiori depuis le Covid, il y a un retour en force de la cuisine mijotée qui rappelle le terroir et le foyer, ce que l’on pourrait nommer grossièrement ''la cuisine de grand-mère''. La courge rentre bien là-dedans », conclut Nathalie Peyrebonne. Il paraît que c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes de butternut.