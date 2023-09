Le pickleball, ce mélange de tennis, ping-pong et badminton, qui se joue principalement en double, prend de plus en plus d’ampleur dans l’Hexagone. Plus qu’un simple sport, c’est surtout une activité physique ludique adaptée à tous et un loisir sociabilisant, et c’est bien pour ça qu’il plait tant.

Une passion nord-américaine qui s’installe dans l’Hexagone

Aux Etats-Unis, où le sport est né en 1965, c’est une véritable passion : plus de 9 millions y jouent régulièrement et au Canada, c’est 1,4 millions de personnes qui y ont aussi succombé. En France, le sport est arrivé en 2014, mais prend de plus en plus d’ampleur ces dernières années. On compte en 2023 une trentaine de clubs partout en France, comme à Nantes, Nice ou Biarritz. Si le pickleball était à la base un sport de retraités américains qui voulaient pratiquer une activité physique, mais pas trop, aujourd’hui, ce loisir séduit toutes les générations.

D’après Jean-Paul Bagot, membre de l’association Pickleball France, « on compterait entre 2.000 et 3.000 joueurs en France à ce jour avec une majorité de pratiquants qui ont entre 41 et 60 ans, mais aussi de plus en plus de jeunes entre 11 et 20 ans ».

Le pickleball a commencé par séduire les retraités, mais est aujourd'hui pratiqué par tous. - Vincent de Geoffroy

Petits et grands apprécient le sport de raquettes. - Vincent de Geoffroy

Un engouement français voit le jour

Après l’avènement du padel, le pickleball gagne du terrain dans le pays tricolore et compte même aujourd’hui deux tournois, créés au cours des quatre dernières années. En mai 2023, la Fédération européenne de Pickleball a été créée et possède 25 membres, et le premier le Championnat d’Europe de Pickleball est même en préparation. Preuve que le jeu de raquettes se fait une place dans l’Europe entière.

Au club d’Ivry-sur-Seine, le plus proche de la capitale qui a ouvert ses portes il y a seulement 6 mois, une vingtaine de joueurs, débutants ou aguerris, se donnent rendez-vous le jeudi soir et dimanche matin pour s’échanger des balles. Ici, pas de pression, on joue avec tous les niveaux et tous les âges ! Sarah, 24 ans, a connu le sport pendant un échange aux Etats-Unis et a tout de suite cherché un club où le pratiquer de retour en France. « Les locaux avec qui je vivais m’ont initiés et ça m’a beaucoup plu car c’est vraiment un sport convivial, on a l’opportunité de rencontrer plein de monde, c’est un vrai moment de partage », confie-t-elle.

La jeune femme joue avec Max, 30 ans, qui a entendu parler du pickleball pour la première fois la veille de sa première session, au forum des sports d’Ivry, mais aussi avec Denise, une Américaine de presque 60 ans et le brésilien Mauricio, véritables amateurs de ce sport à raquette. D’autres joueurs viennent aussi avec leurs enfants, car petits et grands peuvent facilement s’affronter.

Les raquettes et balles utilisées pour le pickleball, qui se joue en 11 points. - Vincent de Geoffroy

Un sport à la portée de tous

Le pickleball nécessite peu de matériel et d’infrastructures et n’exige qu’une petite surface lisse. Des raquettes, une petite balle à trous, un filet et c’est parti ! Le sport est donc, d’un point de vue financier, très abordable. A Ivry, l’adhésion est de 110 euros par an et 40 euros seulement pour ceux déjà inscrits au Tennis club.

« Qu’on ait envie de se remettre au sport, qu’on ait envie de venir s’amuser en complément d’un autre sport pour trouver d’autres sensations, de venir chercher la compétition et se donner à fond, ou simplement s’amuser, c’est pour tout le monde », explique Vincent de Geoffroy, fondateur de la section pickleball du tennis club d’Ivry-sur-Seine (USI Tennis). En effet, le sport ne demande pas forcément une grande condition physique.

Les JO en ligne de mire

Benjamin Vigneux, joueur au club d’Ivry-sur-Seine et enseignant en activité physique adaptée en hôpital, propose ce sport à des patients en psychiatrie, atteints d’obésité, ou encore victimes d’infarctus. « Quand j’ai découvert le pickleball dans le club du Vexin pour la première fois, j’ai vu des joueurs de tout âge et tout physique, j’ai trouvé ça génial cette mixité. J’ai décidé de tester ce sport dans le cadre professionnel, avec mes patients et en adaptant l’activité en fonction des pathologies. J’ai testé plusieurs activités et le pickleball montre de très bons résultats ».

Gardez l’œil ouvert, au vu de l’évolution de ce sport dans l’Hexagone, un club pourrait bien ouvrir dans votre région prochainement… ! Le pickleball serait d’ailleurs bien parti pour intégrer les nouveaux sports aux Jeux olympiques 2028 à Los Angeles.