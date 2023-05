Il se sera passé plus de trois minutes sans que le volant ne touche le sol. Pendant ce temps interminable, le badminton aura montré tout ce qu’il peut offrir au public comme variété de coups. Smash, amortis, dégagés en fond de cours, fixations et défenses croisées. Ponctué d’un magnifique piqué derrière le filet, cet incroyable échange s’est déroulé le 25 mai lors des masters de Malaisie à l’occasion du 8e de finale du double dames opposant Thinaah Muralitharan et Pearly Tan (Malaisie) à la paire japonaise Rena Miyaura et Ayako Sakuramoto.

211 RALLY SHOT! 🔥🔥🔥



What a rally lah from both team! Min tengok pun berpeluh 😵‍💫😵‍💫😵‍💫



Congrats Pearly Tan/ M Thinaah mara ke peringkat suku akhir!



Ikuti liputan penuh di Nadi Arena jam 7.30 Malam ini! pic.twitter.com/AVIzRkyJ9b — ASTRO ARENA (@ASTROARENA) May 25, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Alors que le score est de 16-14 dans le 3e et dernier set, le public assiste à un véritable rallye entre les deux paires classées à la 11e et 19e places mondiales. Au bout d’une 1’30, le commentateur s’emballe. « C’est incroyable. Je crois que nous allons battre le record de l’échange le plus long. » L’homme au micro n’imagine pas qu’il lui reste plus d’1’30 à profiter ce moment d’histoire. Avec ces 211 coups, il s’agit pour sûr de l’un des plus longs échanges de l’histoire de ce sport ultra-populaire en Asie. Peut-être même le plus long de l’histoire. En avril 2022, la Badminton World Federation avait parlé d’un « record battu » après un échange de 195 coups disputé en Corée.

Epuisées mais présentes jusqu’en finale

« Gagner cet échange, c’était comme gagner le match », a déclaré Thinaah Muralitharan, après la rencontre, citée par CNN. Un rallye dont ne se remettront jamais ses adversaires japonaises, qui finiront par concéder une défaite quelques minutes plus tard sur le score serré de 21-19. Quant aux Malaisiennes, elles trouveront les ressources de se hisser jusqu’en finale, s’inclinant en trois sets contre la paire numéro deux mondiale sud-coréeene Ha Na Baek et So Hee Lee. Mais l’histoire retiendra surtout cet échange hors du commun.