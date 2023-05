A Roland-Garros,

Pour son entrée en lice à Roland-Garros, ce lundi, contre Cameron Norrie (défaite épique en 5 sets et 3h33 de jeu), on a bien cru ne pas reconnaître le Benoît Paire qu’on connaît, le sanguin, la grande gueule qui nous fait toujours kiffer à un moment donné sur le court, nous, et toute sa bande de punks qui forme sa fan base. On l’a finalement retrouvé en conférence de presse, au détour d’une question d’un confrère étranger sur un mini fait de jeu sans grande importance au regard du combat que se sont livrés, dans le respect, les deux joueurs. « Super ta question, hyper intéressante, thank you ! ». Une fois le confrère sorti de la salle après ce bashing dans les règles, le Français a retrouvé son calme comme il était sur le court quelques instants plus tôt.

« Il n’y a pas de frustration, je suis très content, je reviens petit à petit, j’étais heureux de retrouver Roland. Je suis 149e mondiale, je joue Cameron Norrie qui est 14 e mondial, en cinq sets, c’était un beau match de notre part à tous les deux, on s’est bien battus. J’ai commencé le début d’année j’étais 250, je suis 149, j’ai gagné un Challenger, j’ai fait une finale, je reviens petit à petit au niveau, je sens que je l’ai toujours, il n’y a pas de souci, a-t-il déclaré. Il faut juste que la tête revienne, c’est le cas depuis le début de l’année donc voilà, je suis content de tous les efforts que je fais pour revenir, tout va bien. »





« Pourquoi ça coince à ce moment-là ? Je ne sais pas »

La frustration, tout le public du Lenglen l’a ressenti quand, à 4-2 pour Paire dans le dernier set, le Français a donné des points facile et permis à l’Américain de revenir dans la partie et de renverser la table. Ce n’est pas la première fois cette saison que Benoît Paire lâche un match alors qu’il avait tout en main pour le remporter, de quoi nourrir des regrets. Surtout quand on sait que c’est un match contre le revenant Lucas Pouille qui l’attendait au tour suivant. On en salivait d’avance. Lui aussi. C’est peut-être ce qui lui a coûté la victoire.

« Pourquoi ça coince à ce moment-là ? C’est peut-être le stress, le fait que j’ai envie de bien faire, je sais que je suis à Roland et que derrière je peux jouer Lucas au deuxième tour, a-t-il réfléchi. Peut-être que je cogite trop mais je ne peux pas m’arrêter de penser. Peut-être qu’il faut parfois être un peu plus bête pour jouer au tennis. Moi, c’est difficile dans ces moments-là, je me pose des questions, je change un peu ma façon de jouer, de servir, je regrette beaucoup de choses, c’est dommage mais c’est comme ça, ça va passer. »

Un peu à l’image d’un Lucas Pouille qu’il ne retrouvera donc pas, certes dans une moindre mesure, le barbu essaye de grimper aux branches du classement ATP. Lui qui était au fond du trou il y a un an de ça. Avec un objectif clair : « Etre dans le tableau en Australie en janvier prochain. Cette année est une année de transition pour moi, j’essaye vraiment de me donner à fond afin de revenir dans le top 100 et de refaire une belle saison complète l’an prochain. » A nous désormais d’évacuer la frustration de ne pas voir un match de foufou contre Pouille au tour suivant, dans une ambiance de fest-noz breton bien comme on les aime.