Roland-Garros EN DIRECT : Benoît Paire en ouverture sur le Lenglen... Djoko, Garcia et Alcaraz attendus.. Suivez la suite du 1er tour avec nous...

9h : Yo les Tennix, la forme?

D'habitude, on n'aime pas les lundis. Mais quand on voit la gueule du programme à Roland-Garros aujourd'hui, on a du mal à ne pas avoir la banane. C'est simple, les meilleurs du monde seront sur les courts de la Porte d'Auteuil. A commencer par Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Les numéros 1 et 3 mondiaux illumineront les courts Suzanne Lenglen et Philippe Chatrier de tout leur talent, même si on profitera avant tout, et tant qu'on pourra, du grand nombre de joueurs français au programme. Avec en guest Caroline Garcia, dont on attend beaucoup malgré la forme mitigée de la numéro 1 française, et Arthur Fils, dont on attend presque autant après sa première victoire sur le circuit à Lyon, la semaine dernière. Bref, on devrait vibrer.

>> Début du live de la journée à 11 heures