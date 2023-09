Seul au sommet du tennis. A peine égratigné par la défaite contre Carlos Alcaraz à Wimbledon au début de l’été, Novak Djokovic a repris sa marche de bulldozer entamée à Melbourne, en début d’année, puis un peu plus tard à Roland-Garros. En venant facilement à bout de Daniil Medvedev (6-3, 7-6, 6-3), le Serbe a égalé le record de 24 titres en Grand Chelem de Margeret Court. Et prévient : le ciel est la limite.

« Pour la suite, je ne me fixe pas d’objectif chiffré sur le nombre de Grands Chelems que je veux gagner avant la fin de ma carrière. Ils resteront mes tournois prioritaires et ça ne changera pas ni la saison prochaine, ni les saisons qui suivront tant que je suis en jambes. » Une obsolescence programmée qui devrait arriver d’ici « 23 ou 24 ans », a explosé de rire Nole, dont la blague paraît presque réaliste au vu de sa longévité.

Djoko a commencé à penser aux records il y a trois ans

S’il ne cache désormais plus son intérêt pour cette irréfrénable course aux records, dernière chose à laquelle il peut se raccrocher maintenant que ses rivaux historiques sont hors service, Djokovic avoue ne s’être focalisé dessus que très récemment. « Pour être honnête, je n’ai jamais trop pensé au nombre de semaines passées en tant que numéro 1 ou au record de titres du Grand Chelem avant il y a peut-être trois ans. C’est alors que j’ai réalisé que je n’étais pas si loin du record de semaines en numéro 1 et que j’avais une chance d’atteindre le record de titres du Grand Chelem si je restais en bonne santé et si je continuais de bien jouer. Je me suis mis à croire que j’y parviendrais. » L’histoire aura donné raison à sa foi en lui-même.