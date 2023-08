Retour gagnant. Novak Djokovic s’est facilement imposé au premier tour de l’US Open ce lundi, face au Français Alexandre Müller (6-0, 6-2, 6-3), en 1h35. Il suffisait au Serbe de 36 ans de gagner ce match pour récupérer le fauteuil de n° 1 mondial. Il n’avait en effet aucun point à défendre à New York après avoir raté l’édition 2022, gagnée par son rival Carlos Alcaraz, faute de vaccination contre le Covid.

« Djoko », qui double l’Espagnol au classement, n’a jamais tremblé face à Müller, 84e mondial. « J’ai commencé le match terriblement bien dès les premiers échanges », s’est-il félicité. « Je savais que je risquais de jouer tard, mais j’avais hâte d’entrer sur le court, parce que ça faisait deux ans que je n’avais pas joué ici », sur l’immense court Arthur-Ashe, a-t-il rappelé à l’issue du match qui s’est terminé après minuit et demi.

Remporter au moins un match lors de cet US Open était la condition.



Grâce à cette victoire, Novak Djokovic est assuré de redevenir N°1 mondial à l'issue de l'US Open pour entamer une 390ème semaine à la tête du classement. 🤴 pic.twitter.com/ko20yN55Yt — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 29, 2023



Titré trois fois à Flushing Meadows où il est également en quête d’un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court, Djokovic affrontera au prochain tour l’Espagnol Bernabe Zapata (76e).

Holger Rune sorti d’entrée

La première journée a été marquée par l’élimination du Danois Holger Rune (4e) contre l’Espagnol Roberto Carballes (63e), 6-3, 4-6, 6-3, 6-2, alors qu’il restait sur deux quarts de finale en grand Chelem à Roland-Garros et Wimbledon.

Le finaliste sortant Casper Ruud a lui cédé un set mais est parvenu à se qualifier en battant l’Américain issu des qualifications Emilio Nava (154e) 7-6 (7/5), 3-6, 6-4, 7-6 (7/5). La qualification a été beaucoup plus aisée pour Stefanos Tsitsipas (7e) qui s’est montré intraitable face au revenant Milos Raonic (337e) qu’il a écarté 6-2, 6-3, 6-4 en 1h56.

Dans le tableau féminin, la n° 1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek a franchi sans trembler l’obstacle du premier tour en ne concédant qu’un jeu à la Suédoise Rebecca Peterson (6-0, 6-1). Elena Rybakina (4e) et Coco Gauff (6e) se sont également qualifiées, aux dépens respectivement de l’Ukrainienne Marta Kostyuk (6-2, 6-1) et de l’Allemande Laura Siegemund (3-6, 6-2, 6-4).