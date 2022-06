Drôle de mélange. Depuis le 13 juin, le multiplexe signé UCPA, dans le 19e arrondissement de Paris, accueille aussi bien des sportifs parisiens que des jeunes touristes. Badminton, salle de fitness, murs d’escalade, terrains de padel ou salle de yoga côtoient 230 lits. Si l’Union nationale des centres sportifs de plein air est consciente que la clientèle type d’une auberge de jeunesse n’est pas la même que celle d’un « multiplexe » au cœur de la capitale, elle s’est fixé l’objectif de les rassembler dans un même lieu et de les faire se rencontrer.

L’UCPA conçoit que les jeunes visiteurs de la capitale préfèrent à la sueur des salles de musculation la douceur des bords de Seine. Elle propose tout de même de découvrir Paris en pratiquant du sport. De la sortie roller aux échappées nocturnes en trottinette en passant par des courses à pied aux Buttes Chaumont, elle assume un rôle de guide sportif.

Chambre de l'auberge de jeunesse de l'UCPA - Marin Daniel-Thézard

Pour les résidents les plus sportifs, si les visites et les sorties ne suffisent pas, l’UCPA met à leur disposition l’ensemble du multiplexe. Pour 9,90 euros, de 7 heures à 23 heures, ils peuvent avoir accès à toutes les activités proposées, et ainsi se mêler aux Parisiens venus se dépenser.

Attirer la jeunesse parisienne au multiplexe

Quoi de mieux pour visiter Paris que de rencontrer un guide de son âge ? C’est l’opportunité que l’UCPA offre avec ce complexe hybride. Pour cela, elle se doit d’attirer la jeunesse parisienne. Sportivement, les activités proposées sont diverses, mais surtout rares dans la capitale. Le multiplexe a implanté les deux premières salles de padel dans Paris. Des activités que l’UCPA souhaite rendre accessible aux jeunes, en leur proposant des réductions sur des prix « déjà très bas », selon Frédéric Carnier, le directeur du site.

Pour apporter du liant au complexe, l’UCPA organise des événements. Dès samedi, un tournoi « 4 raquettes » (badminton, tennis de table, padel et squash) a lieu. Le sport, c’est bien, mais l’UCPA, forte d’une expérience cinquantenaire avec la jeunesse, sait bien qu’elle se nourrit aussi de sorties. DJ set, retransmission de matchs, soirées au bar : les rencontres se font aussi un verre à la main !