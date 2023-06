20 Minutes a rencontré Marie-Caroline Peponnet et Sara Ravella, autrices du Petit dictionnaire optimiste (éditions du Limonaire), pour une leçon de bien-être : apprendre à rester (ou devenir) positif malgré l’adversité.

C’est en partant d’un moment où tout était noir (entre crise sanitaire, inflation et conflits mondiaux) et que la déprime post-Covid pointait le bout de son nez, que les deux autrices se sont données l’objectif de se redonner un peu d’espoir et d’énergie positive, à elles-mêmes, à leurs proches et aux lecteurs d’un « Petit dictionnaire optimiste » qu’elles ont choisi d’écrire à quatre mains, sur un ton humoristique, « car le rire provoque de la sérotonine », l’hormone du bonheur.

Un mot, une recette

Marie-Caroline Peponnet et Sara Ravella se sont tourné vers un format « abécédaire » en listant des mots du quotidien pour illustrer leurs conseils pratiques, mais aussi pour simplifier la lecture. Comment reconnaître les moments qui nous rendent heureux pour pouvoir les répéter, comment relativiser, comment cultiver le bonheur et surtout, réussir à profiter de la vie ? Leurs conseils fourmillent dans la vidéo placée en tête de cet article. Les réflexions, analyses, recettes et anecdotes des deux autrices sont un vrai un concentré de bonne humeur et d’ondes positives, avec toujours l’idée de garder la tête sur les épaules !

Et l’une des autrices de citer le philosophe Alain : « Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme de volonté »…