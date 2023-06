Faut-il définitivement faire le deuil du paquet de pâtes à 50 centimes ? Pendant des mois, le gouvernement s’était fixé un cap économique : franchir le « pic » de l’inflation, sans cesse décalé au fil de prévisions à chaque fois trop optimistes. En novembre 2021, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, évoquait « une inflation temporaire ». En avril 2022, il prévoyait des mois difficiles mais une baisse avant la fin de l’année - les chiffres ne seront jamais aussi hauts qu’en octobre et novembre. Octobre, justement, où le locataire de Bercy visait cette fois une inflation autour des 5 % début 2023 - elle frôlera les 6 % jusqu’en avril compris.

Nous voilà fin juin 2023, et Bruno Le Maire l’a annoncé une nouvelle fois sur Radio J ce lundi : « L’inflation commence à reculer après des mois de combat […] Nous sommes en train de gagner ». Rien de bien nouveau sous le soleil des annonces. Mais cette fois, le ministre a nuancé son propos, rappelant que même après le pic, l’inflation risque d'avoir des effets : « Est-ce qu’à la sortie de cette crise, nous garderons des niveaux d’inflation comme ceux que nous avons connus avant la crise du Covid ? La réponse est non ». L’inflation va donc baisser mais rester à un niveau élevé, et la question du pouvoir d’achat, centrale ces derniers mois, devrait encore trotter dans la tête des ménages pour un bon bout de temps.

Des prix qui augmentent moins vite, mais pas de baisse des prix

Ce n’est donc pas parce que le pire est derrière soi que le meilleur est forcément à venir. Marc Touati, économiste et président du cabinet Aux commandes de l’économie et de la finance, le rappelle tout d’abord : « Ce qu’on aura après le pic, ce n’est pas une baisse des prix, mais des prix qui augmentent moins vite. »

« On vise les 2 % d’inflation vers 2025. Cela signifie de longs mois avec des prix qui augmentent encore beaucoup », rappelle de son côté Stéphanie Villers, macro-économiste et conseillère à PwC France. Et même à supposer une inflation à 0 % - un scénario loin d’être envisagé pour le moment, vous l’aurez compris -, « les prix alimentaires ont augmenté durant des mois et sont au cumul à 20 % de plus qu’en 2021, précise Marc Touati. Donc mêmes s’ils n’augmentent plus du tout, ils resteront hauts ».

La déflation, pas vraiment un bon projet non plus

On se rassure comme on peut : une chute libre des prix ne serait pas, à l'inverse, un scénario aussi incroyable qu’il en a l’air. « La déflation, donc l’inverse de l’inflation, n’est pas souhaitable et le gouvernement fera tout pour l’éviter », analyse Marc Touati. « Si on se dit que le produit sera moins cher demain qu’aujourd’hui car les prix sont en baisse continue, quel intérêt à l’acheter maintenant ? Dans la déflation, tout le monde attend et personne ne consomme », poursuit l’expert.









Personne qui consomme, cela veut dire une croissance en baisse, des entreprises qui ne font plus de chiffre d’affaires, licencient à un tour de bras, des salaires qui n’augmentent pas... « La déflation par rapport à l’inflation, c’est comparer la peste et le choléra », métaphorise Marc Touati.

« Tout comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise inflation »

Un tel scénario catastrophe est arrivé au Japon à la fin des années 1990, et le pays n’a jamais retrouvé sa puissance économique, sa croissance ou son inflation positive d’avant cette crise. « Inflation positive », le terme est lâché. On a tendance à l’oublier avec une hausse si forte, mais une inflation contrôlée, autour des 2 %, reste normalement une bonne chose pour l’économie. Lors des premiers mois de 2021, après l’étau des confinements, la croissance était repartie massivement à la hausse avec cette inflation ni trop haute ni trop basse, autour des 2 %.

« Tout comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise inflation », image à son tour Stéphanie Villers. Quand il y en a plus du tout ou trop peu, « c’est l’atonie de la croissance, et ce n’est pas souhaitable non plus ». C’était justement le cas dans les années préCovid citées par Bruno Le Maire, entre 2013 et 2020 : une inflation toute faiblarde. 0,9 % en 2013, 0,4 % en 2014, 0 % en 2015, 0,2 en 2016, 1 % en 2016, 1,8 % en 2018 et 1,1 % en 2019, avec leur lot de problématiques : chômage, baisse de la croissance, stagnation des salaires. « Il n’y a rien de bon à retrouver une inflation similaire à ces années-là. C’était une mauvaise inflation », récapitule Stéphanie Villers.

Trop d’inflation, ou pas assez ?

Bruno Le Maire cite deux raisons structurelles qui devraient maintenir les prix à un certain niveau : la transition énergétique et la réindustrialisation de la France. « Ces dernières années, nous auront montré les méfaits d’une trop forte dépendance à la mondialisation », analyse la spécialiste.

Dès que la Chine stoppe sa production pour cause de confinements ou de Zéro Covid, la croissance mondiale entière est impactée, avec une hausse des prix des matières premières. Dès que la Russie s’en va en guerre, ce sont les prix de l’énergie qui explosent. « L’idée reste de produire chez soi et de renforcer son autonomie. Forcément, en France, les prix reviendront plus élevés », explique l’économiste. Mais ils seront aussi bien moins sujets aux variables des pays non démocratiques. « Cela se veut être un mal pour un bien », relativise-t-elle.

Malgré le passage prévu de ce fameux « pic », vous devrez donc continuer à trouver vos courses bien chères. Mais rassurez-vous, les arbres ne montent pas jusqu’au ciel. « L’inflation est trop forte actuellement, si bien que la consommation ne suit plus. Une très mauvaise nouvelle pour les distributeurs et les fournisseurs, qui vont chercher à calmer la hausse des prix », conclut Marc Touati. Pas de quoi retrouver le paquet de pâtes de 50 centimes. Mais pas de quoi le payer 2 euros.